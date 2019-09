Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea de Scaun a Sucevei a fost iluminata marți, 17 septembrie, in portocaliu, pentru a marca Ziua Mondiala a Siguranței Pacientului. De fața a fost președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Culoarea a fost aleasa de Organizația Mondiala a Sanatații ca simbol al acestui eveniment. ”Marcarea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ziua de 17 septembrie, Ziua Mondiala pentru Siguranta Pacientului cu scopul de a fi dezvoltate politici si practici privind siguranta pacientilor in toate Statele Membre si pentru a actiona ca o forta majora pentru imbunatatirea sigurantei pacientilor in lume.…

- Mai multe obiective din Romania, printre care se afla Cetatea de Scaun a Sucevei, vor fi luminate in portocaliu, diseara, cu ocazia Zilei Mondiale pentru Siguranța Pacientului. Conform Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, nuanța portocaliu a fost desemnata de Organizația Mondiala…

- Ministerul a raportat 67 de cazuri de holera din data de 28 august, 18 dintre persoanele bolnave primind in continuare tratament in camere de izolare, se precizeaza in comunicatul publicat vineri seara. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat miercuri ca lucreaza in stransa colaborare…

- Aproximativ 800.000 de persoane se sinucid anual la nivel mondial, respectiv una la 40 de secunde, iar cifrele raman alarmante, chiar daca rata acestor decese a scazut. In Romania, rata sinuciderilor este de 8 la 100.000 de locuitori, sub media globala, de 10,5 astfel de decese, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a stabilit un obiectiv clar in ceea ce priveste infectiile cu virusurile hepatitie: pana in 2030, trebuie eliminate hepatitele virale B si C ca amenintari la adresa sanatatii publice. Cum sta Romania la capitolul diagnosticului infectiilor si la tratament discutam la…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus la Senat un proiect care prevede creșterea sancțiunilor intre 9 și 20 de puncte amenda plus suspendarea permisului pentru o perioada de 90 de zile pentru depașire neregulamentara sau conducerea sub influența alcoolului. Florin Roman propune, prin proiectul de lege,…