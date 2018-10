Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu ora 15.30 vor canta, in ordine, artistii si formatiile iesene Tangerine, Diana Bahrin, Alexia & Matei, RAO, Ioana Dumbrava si Dya, apoi vedetele nationale Keo & Roxana Cozma, Annes, Nicoleta Nuca, Compact, Buna seara, prieteni! (Cristi Minculescu, Valter si Boro, ex-Iris), Delia si Holograf.

- A XXVII-a ediție a Sarbatorilor Iașului se incheie astazi, cu un super concert susținut de Holograf, Compact, Buna seara, prieteni! (ex-Iris), Nicoleta Nuca și Delia, la care se adauga artiști locali, ca Dya, Alexia și Matei etc., precum și focuri de artificii la Palatul Culturii! Restricții și modificari…

- Primarul iesean Mihai Chirica a anuntat, joi, ca o echipa de specialisti va masura decibelii produsi in timpul concertului din ultima zi a Sarbatorilor Iasiului, eveniment care se va desfasura la inceputul saptamanii viitoare in fata Palatului Culturii. Edilul a amintit ca manifestarile editiei din…

- „Sa rabdam disconfortul normal generat de aglomeratie si de trafic, sa ne gandim la beneficiile enorme de imagine pe care le are Iasul in aceste zile", este mesajul primarului Mihai Chirica catre ieseni. Punctul final al sarbatorilor va fi luni, 15 octombrie, cand va avea loc un concert in fata Palatului…

- A 27-a ediție a Sarbatorilor Iașului a inceput marți, 9 octombrie și se incheie luni, 15 octombrie, cu un super concert susținut de Holograf, Compact, Buna seara, prieteni! (ex-Iris), Nicoleta Nuca și Delia, la care se adauga artiști locali, ca Dya, Alexia și Matei etc., precum și focuri de artificii…

- Primaria va deschide astazi ofertele pentru organizarea concertului din 15 octombrie, din fata Palatului Culturii. Valoarea contractului a fost estimata la 550.000 lei, fara TVA. Conform caietului de sarcini, concertul se va desfasura in intervalul orar 15.00 - 23.00, iar la final este programat un…

- Primarul Mihai Chirica a nominalizat, ieri, trei dintre formatiile care vor concerta la Iasi: Holograf, Iris si Compact. El a amintit si de alti artisti care au fost contactati pentru a concerta la Iasi, dar, in cazul acestora, nu exista inca o confirmare. „Sunt trei nume celebre din discoteca romaneasca…

- La Iasi, cu prilejul Zilelor municipiului, vor concerta formatiile Holograf, Iris si Compact, precum si Nicoleta Nuca. In prezent, Primaria poarta dialoguri si cu alti interpreti, intre care Loredana, Andra si Delia, pentru a fi prezenti, pe data de 15 octombrie, la incheierea Zilelor Iasului, a declarat…