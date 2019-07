Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Vaslui, ca se gandeste la o restructurare a Guvernului, dar ca aceasta va fi discutata intr-o sedinta a Coalitiei de guvernare. „Vom avea sedinta de coalitie. Nu am spus ca voi face sigur restructurarea, ca ne gandim…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca, daca in aceasta toamna va avea loc o restructurare a Guvernului, numarul de ministere se va stabili in urma unei analize bazate pe anumite criterii. Intrebata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Vaslui, ce ministri mai urmeaza sa fie remaniati si cate ministere…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Vaslui, ca o eventuala restructurare a Guvernului, in toamna acestui an, va fi discutata cu partenerii de guvernare, ALDE.Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Vaslui, ca se gandește la o restructurare…

- Premierul Viorica Dancila ii demite pe consilierul sau onorific pe probleme economice și fiscalitate, Remus Borza. Decizia vine in contextul in care Borza a facut declarații privind reducerea numarului de bugetari și de ministere. Surse din randul Guvernului au precizat ca Viorica Dancila a decis sa-l…

- Premierul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, context in care a reiterat, din prisma Presedintiei Consiliului UE, interesul pentru o retragere ordonata a Marii Britanii din UE, pe baza Acordului negociat.…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, care a inregistrat cel mai slab scor la alegerile europarlamentare din 26 mai, a venit, marti, la Parlament, cu propunerea organizarii de alegeri anticipate, el afirmand ca acest lucru este cerut insistent de Opozitie si de presedintele Klaus Iohannis. Premierul Viorica…

- ”Solutia cea mai simpla este remanierea, adica presedintele Iohannis sa accepte noi propuneri probabil, pentru ca cele vechi e putin probabil ca PSD sa le mai reitereze si atunci vom vedea cum se comporta presedintele Iohannis. Intr-un caz absolut deosebit va trebui sa se procedeze la restructurarea…

- Viorica Dancila a declarat, intrebata daca merge in continuare pe ideea remanierii guvernamentale, in condițiile in care PSD ar vrea restructurarea, ca ramane de vazut cum vor evolua discuțiile in primul CEx. Premierul a adaugat ca importante acum sunt alegerile europarlamentare, potrivit...