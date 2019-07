Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei se pregatește sa lanseze licitațiile pentru realizarea rețelei naționale 5G, in trimestul patru al acestui an. Statul roman urmeaza sa acorde companiei caștigatoare un buget de aproximativ 2 miliarde de lei, scrie Bloomberg . Intr-un interviu pentru publicația americana, Ministrul…

- Raluca Turcan a fost propusa pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților de catre PNL, PMP și USR. Anunțul a fost facut chiar de catre deputatul liberal, alaturi de alaturi de Dan Barna, liderul USR, și de Eugen Tomac, președintele PMP, relateaza stiripesurse. „Desemnarea președintelui Camerei…

- „Masurile pe care le vom lua vor fi determinate de modul in care evolueaza si se clarifica temele respective, unde ar fi trebuit in mod normal ca domnul ambasador sa nu foloseasca niste sintagme potrivit carora nu este vorba despre un raport, ci de mai multi membrii, cativa membri care au semnat raportul…

- Richard Lugar "a murit impacat" la orele 01:44 (05:44 GMT) intr-un spital din Fairfax (Virginia), la periferia Washingtonului, in urma unei polineuropatii cronice inflamatorii demielinizante, boala neurologica rara, a precizat Lugar Center intr-un comunicat.Sotia sa, Charlene, cu care Richard…

- "E aceeasi nota neserioasa, in care presedintele Romaniei nu este preocupat in mod real de problemele romanilor, ci de o agenda electorala mai degraba as spune a USR, decat a PNL, care vad ca il sustine neconditionat. Dar suntem de acord cu referendumul, o sa mergem la referendum, o sa vedem ce o…

- “Dragnea și-a facut inca o data din propria agenda penala o prioritate absoluta. Aceasta a reprezentat o urgența atat de mare incat sa justifice aceasta mascarada care a dus, in mai puțin de o saptamana, la trecerea pe repede inainte a acestor modificari, mai intai prin comisia Iordache și…

- Puterea si Opozitia s-au contrat, marti, in comisia speciala pentru reforma Justitiei, condusa de Florin Iordache. PNL a cerut amanarea dezbaterii pe modificarile la Codul de procedura penala, si i-a acuzat pe cei din PSD ca au abrogat infractiunea pentru care a fost condamnat Liviu Dragnea, in prima…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis la reexaminare, ieri, Parlamentului, Legea pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, Presedintia invocand nevoia unei abordari unitare a legiferarii in privinta ordonantelor de modificare a legilor justitiei, anunta Mediafax.…