Stiri pe aceeasi tema

- “Noi nu facem șuruburi, noi lucram cu destine”, spune Madalina Afrasinie, președinta Secției a VI-a civila de la Tribunalul București, cea care și-a cerut iertare celor care au stat pe nedrept in inchisoare. Aceasta a vorbit, pentru MEDIAFAX, despre lipsurile sistem, schimbarea legii și protocoale.…

- “Noi nu facem șuruburi, noi lucram cu destine”, spune Madalina Afrasinie, președinta Secției a VI-a civila de la Tribunalul București, cea care și-a cerut iertare celor care au stat pe nedrept in inchisoare. Aceasta a vorbit, pentru MEDIAFAX, despre lipsurile sistem, schimbarea legii și protocoale.“In…

- In intervalul orar 15-17, polițiști din cadrul Secției nr. 3 Ploiesti au desfașurat o acțiune in piața agroalimentara Aurora Vest, in vederea prevenirii și combaterii comerțului stradal ilicit, a cerșetoriei și a consumului de bauturi alcoolice in locuri publice, precum și a evenimentelor rutiere.…

- Madalina Dardeci, președintele Secției a VI-a Civila de la Tribunalul București, susține ca procurorul general al trebui sa raspunda pentru semnarea protocolului intre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) si Serviciul Roman de Informatii (SRI)

- Azi, la Tribunalul Bucuresti va avea loc primul termen in dosarul in care Bogdan Despescu a chemat in instanta Ministerul Afacerilor Interne si Inspectoratul General al Politiei Romane. Conform portalului instantelor de judecata, pe rolul Sectiei a II a de Contencios Administrativ si Fiscal din Tribunalul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 3 septembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator, presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Gorj a doamnei Camelia Badescu ndash; pensionare, la data de 15 septembrie 2018;…

- Ne aflam inaintea unui nou inceput pentru baschetul masculin timisorean. Echipa este noua, in aceste zile se "sudeaza" in cadrul unui stagiu de pregatire ... The post „Criza se va accentua daca nu vom reusi sa inchidem socotelile cu trecutul”. Interviu cu Ilie Tritoiu, presedintele sectiei de baschet…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat marti decretele de eliberare din functie a noua magistrati, ca urmare a pensionarii. Astfel, seful statului i-a eliberat din functia de judecator grad profesional de curte de apel la Tribunalul Buzau pe Maria Oprea, de judecator la Judecatoria Brasov pe Liviu Dumitru…