(AUDIO) Incendiu într-un cartier de case din municipiul Huşi, judeţul Vaslui Doua locuinte au fost cuprinse de flacari, astazi, in municipiul Husi, intr-un cartier de case. In urma incendiului nu au fost inregistrate victime, iar o femeie a suferit un usor atac de panica. Purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu: ‘La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta prin ardere generalizata la acoperisul uneia dintre locuinte si catre acoperisul celei de-a doua case. Incendiul a fost limitat si se lucreaza pentru lichidarea lui. Cauza probabila a incendiului a fost lucrul cu focul deschis in spatii inchise.’ http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/30-sept-ora-21-M-Stanciu.mp3… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

