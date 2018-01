(AUDIO) În această seară, prima confruntare din cadrul selecției naționale Eurovizion, la Focșani Incepe seria spectacolelor selectiei nationale Eurovision. In acest an se vor desfasura cinci preselectii pentru finala, in cinci localitati diferite. Prima confrunatre are loc, astazi, la Focsani, in urma careia vor fi alesi primii trei finalisti. Doina Gradea, directorul general al TVR: “Am ales cinci semifinale pentru ca avem cinci studiouri teritoriale ale TVR. Prima semifinala este la Focsani, urmatoarea semifinala este la Timisoara – o saptamana mai tarziu, pe 28 ianuarie -, apoi este Turda. Este o premiera in istoria Eurovision: vom transmite in direct o semifinala din salina de la Turda.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

- Dam startul unirii prin muzica, in direct de la Focsani. Mai sunt doar cateva ore de pregatiri pentru prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovison care incepe la ora 21.00. Organizatorii promit un spectacol la superlativ.

- Cei doi au repetat intens pentru a avea un show cat mai antrenant la concursul din aceasta seara, organizat la Focsani. Piesa lor, „Walking On Water", este vazuta ca una dintre marile favorite ale semifinalei. Finala Eurovision Romania 2018 va avea loc pe 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti.…

- Cezar Ouatu prezinta Eurovision Romania 2018. Cezar Ouatu, artistul care a reprezentat Romania la Eurovision 2013, si Diana Dumitrescu vor fi gazdele semifinalelor si finalei Selectiei Nationale. Asadar, actrita Diana Dumitrescu si cantaretul Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale…

- Duminica, la ceas de seara, ati putut-o asculta si vota pe oradeanca din semifinala Eurovision, Jessie Banes, care este deja in semifinale. Cinci orașe: Focsani, Timisoara, Craiova, Turda si Sighisoara, vor gazdui, sub tema Anului Centenarului, semifinalele selectiei nationale Eurovision 2018,…

- Programul „Eurovision 2018 Preselectia” este primul show televizat din cadrul editiei din acest an a proiectului Selectiei Nationale.Astfel, preselectia Eurovision România –în care care sunt prezentate toate piesele înscrise la editia din acest…

- Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce reprezentantii celor 42 de tari inscrise in competitie. Cand este Eurovision 2018 și unde are loc Concursul muzical Eurovision 2018 va fi la cea de-a 63-a ediție și va avea loc in capitala Portugaliei, Lisabona. Semifinalele concursului…

- Este oficial! Tinerii ieseni Alexia&Matei vor evolua in prima semifinala Eurovision Romania 2018 de la Focsani, duminica, 21 ianuarie 2018. Lista completa a pieselor si interpretilor: 1.„A LOVE WORTH FALLING FOR" M&V: Lina Sanden, Gustav Nilsson, Johan Smith Lina 2.„DEVOTED" M&V: Michael James Down,…

