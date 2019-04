Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane, printre care patru copii, sunt transportate, marti, la mai multe spitale din Iasi, dupa ce au fost victimele unui accident produs in localitatea Baltati, informeaza Agerpres.Citește și: Accident CUMPLIT - Un copil de 2 ani și 10 luni, SPULBERAT pe o trecere de pietoni din Targu…

- Accident rutier la Dragașani pe DN 64, la Kilometru 118. Doua autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma impactului au fost ranite doua persoane care au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind duse la spital de o ambulanța. Potrivit ...

- Cinci autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs marti dimineata pe DN 1, la intersectia cu soseaua spre localitatea prahoveana Buda, potrivit Agerpres. In urma evenimentului rutier, sase persoane au suferit leziuni minore si sunt evaluate medical, au anuntat reprezentantii…

- Un barbat si o femeie au decedat, iar alte cinci persoane, între care si un copil, au ajuns spital în urma coliziunii între doua autoturisme pe o strada din statiunea Baile Govora, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de

- Un sofer in varsta de 63 de ani a provocat duminica un accident auto in municipiul Sibiu, dupa ce a patruns intr o intersectie fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie, in care se aflau doi copii mici, in urma accidentului fiind raniti cinci…

- Luni, 11 martie, pe DN 1C, intre Somcuta Mare si Satulung, a avut loc un accident de circulatie in urma caruia au rezultat trei victime. Incidentul rutier s-a petrecut dupa ce un sofer de 46 de ani, care nu s-a asigurat, a intrat in coliziune cu un autoturism. “Pe DN 1C, intre Somcuta Mare si Satulung,…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni la iesirea din municipiul Carei spre Oradea, in total fiind implicate patru autoturisme, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare."Ajunsi la fata locului, s-a constatat ca in accident au fost…

- Doi copii de 10 ani si 15 ani si o femeie au murit in noaptea de duminica spre luni, cel mai probabil intoxicati cu fumul de la un generator, intr-o locuinta din Craiova. Alte trei persoane gasite in aceeasi camera au fost transportate la spital, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…