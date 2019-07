Stiri pe aceeasi tema

- Strazile din zona Ticau din municipiul Iasi vor intra intr-un amplu proces de reabilitare si modernizare. Valoarea proiectului este de 20 de milioane de lei si catre sfarsitul acestui an va fi lansata procedura publica de achizitie. Ordinul de incepere al lucrarilor este pentru primavara anului 2020.…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a semnat, astazi, contractul cu fonduri europene privind consolidarea, refunctionalizarea si mansardarea cladirii din strada Vasile Alecsandri nr.6. Imobilul, considerat monument istoric, urmeaza sa devina un complex de muzee intre care cele ale…

- A fost confirmata pesta porcina la un mistret gasit mort in curtea unui localnic din Golaiesti, judetul Iasi. In aceste conditii s-a intrunit comitetul local de combatere a bolii, pentru a stabili masurile ce se impun. Deocamdata, nu s-a luat nicio decizie privind efectivele de porci din regiune, dupa…

- Cladirea in care functioneaza Muzeul de Istorie Naturala a intrat ieri in proces de restaurare. Valoarea totala a proiectului se ridica la 13,4 milioane lei. „Cu acest nou edificiu, Iasul a depasit cu 100- programul initial pe care l-am inceput in 2016", a declarat ieri primarul Mihai Chirica. Printre…

- Au inceput lucrarile de reconsolidare si modernizare a Muzeului de Istorie Naturala din Iasi, finantate cu fonduri europene. Primarul Mihai Chirica a declarat ca acestea vor dura aproximativ 2 ani si totodata va fi refacut si parcul din imediata vecinatate a muzeului. Valoarea totala a proiectului depaseste…

- Parintii care si-au inscris deja copiii la cresele din municipiul Iasi nu vor fi afectati de protestele de ieri, unde se solicita eliminarea criteriului de proximitate. Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat ca dupa discutiile de astazi, au fost identificate 100 de noi locuri. Mihai Chirica:…

- Astazi, a fost lansata aplicatia pentru telefoanele mobile “Iași, capitala de razboi”. Primarul Mihai Chirica a declarat ca era necesara o asemenea aplicatie deoarece in utlimii doi ani, numarul turistilor straini aproape s-a triplat. Aplicatia indica locatia monumentelor istorice si cladirilor importante…

- Mai multi parinti de la Liceul Teoretic Waldorf din Iasi au organizat, astazi, un protest in fata unitatii de invatamant, denuntand faptul ca trecerea de pietoni de pe Calea Chisinaului, este periculoasa pentru elevi. Ei au strans o lista de semnaturi, pe care o vor inainta primarului Mihai Chirica,…