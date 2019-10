Stiri pe aceeasi tema

- Înainte de nominalizarea premierului unui guvern PNL, Ludovic Orban s-a întâlnit în aceasta dimineața cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu la sediul Bancii Centrale. Discuțiile au durat circa o ora iar temele abordate au fost legate de evoluția economiei europene și situația macroeconomica…

- Potrivit unor surse citate de Mediafax, liderul PNL le-a mai spus ca moțiunea va fi depusa pe 30 septembrie. Orban le-a explicat liberalilor ca are promisiunea a 22 de voturi din partea ALDE la moțiunea de cenzura, insa personal estimeaza ca vor fi 18-19 voturi pentru din partea aleșilor ALDE, au…

- "Bineințeles ca vom crește varsta de pensionare a polițiștilor și magistraților", a raspuns Ludovic Orban la intrebarea pusa la Romania TV. Liderul PNL a declarat ca varsta actuala de pensionare a celor doua categorii profesionale este prea mica și ca atat polițiștii, cat și magistrații trebuie…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara ca depunerea moțiunii de cenzura întârzie pentru ca exista o diferența între ceea ce declara liderii politici din așa-zisa opoziție ca susțin moțiunea și atitudinea ”de facto”, întrucât înca nu s-au întrunit…

- Noul Birou National al USR, ales in cadrul celui de-al V-lea congres, va duce partidul la guvernare, a declarat duminica presedintele formatiunii, Dan Barna. "In urma rezultatelor alegerilor, avem noul Birou National al USR care va duce USR la guvernare, sunt colegii si oamenii in care…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, joi, la Bistrita, ca USR va intra la guvernare doar in urma alegerilor anticipate, el precizand ca sunt sanse mari ca motiunea de cenzura sa treaca, cu sprijinul ALDE si Pro Romania. "Soluția corecta este aceea sa ne intoarcem la popor, dupa care vom intra la guvernare…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat joi ca electoratul partidului nu ar accepta ca parlamentarii sa voteze un guvern condus de liderul PNL Ludovic Orban. „Nu cred ca electoratul nostru va fi de acord sa ii dam votul”, a zis Tariceanu. Liberalii au spus ca intra la guvernare cu premier…

- ​Liberalii cer respingerea de catre Parlament a modificarilor aduse codurilor penale, ca urmare a deciziei CCR care le-a declarat neconstituționale. „Eventualele ajustari aduse legislației trebuie sa faca obiectul unui nou proiect de lege, supus consultarii și dezbaterii publice,…