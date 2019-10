Stiri pe aceeasi tema

- Audierea pentru "coruptie" a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, s-a incheiat luni seara dupa patru zile, a anuntat unul din avocatii sai, Yossi Ashkenazi, citat de AFP. "Audierea s-a terminat in aceasta seara", le-a declarat Yossi Ashkenazi jurnalistilor. Avocatii lui Benjamin Netanyahu au depus…

- Avocatii lui Benjamin Netanyahu s-au declarat increzarori, miercuri, in evitarea unei inculpari a premierului in exercitiu, in prima zi a unor audieri in justitie, care il suspecteaza de fraude, coruptie si abuz de incredere, relateaza AFP, potrivit news.ro.Avocatii au sosit miercuri la sediul…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a solicitat, joi, ca audierea pentru procesul de saptamana viitoare, in care este acuzat de fapte de corupție, sa fie transmisa in direct, astfel incat publicul sa-i "poata auzi partea", relateaza site-ul agenției Reuters.Premierul israelian in…

- Netanyahu a sustinut ca nu are "nimic de ascuns" si i-a solicitat procurorului general aprobarea pentru transmisiune. La audierile de miercurea si joia viitoare urmeaza de fapt sa se prezinte doar avocatii sai. Procurorul general Avichai Mandelblit a anuntat inca din februarie ca intentioneaza…

- Prim ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, care candideaza pentru alegerile care ar putea reprezenta lupta politica a vieții sale, a declarat ca spera sa anexeze așezarile evreiești din Cisiordania, scrie Bloomberg. "Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom extinde suveranitatea evreiasca asupra…

- In momentul exploziei, familia vizita o zona cu izvoare frecventata de turisti. Armata israeliana a declarat ca atacul este considerat unul terorist. Nu este clar deocamdata daca dispozitivul fusese plantat dinainte sau a fost aruncat. Serviciul de ambulanta a confirmat ca tanara de 17 ani Rina Shnerb…

- Procurorul general israelian si-a anuntat miercuri in plina campanie electorala intentia de a-l pune sub acuzare pe ministrul Muncii si Afacerilor Sociale, Haim Katz pentru frauda si coruptie, relateaza AFP, citata de Agerpres. Barbatul in varsta de 71 de ani este acuzat ca a primit mita si a promovat…

- Benjamin Netanyahu l-a depasit sambata pe David Ben-Gurion, parintele fondator al statului Israelul, ca cel mai longeviv prim-ministru al tarii, informeaza dpa si EFE. Netanyahu, in varsta de 69 de ani,...