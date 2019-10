Stiri pe aceeasi tema

- Audierile comisiilor de specialitate ale Parlamentului European în cazul candidaților propuși de statele membre UE sa fie viitorii comisari europeni sunt în toi, iar miercuri era rândul României sa fie prezenta pe afiș la Bruxelles cu propunerea sa pentru portofoliul Transporturilor.…

- Audierile in comisiile parlamentare de specialitate ale comisarilor desemnati pentru a face parte din viitoarea Comisie Europeana se desfasoara incepand de luni si pana pe 8 octombrie, conform programului aprobat de Conferinta Presedintilor din cadrul Parlamentului European (PE), formata din presedintele…

- Europarlamentarul Siegfrid Muresan a anuntat miercuri faptul ca Rovana Plumb nu a primit aprobare din partea Comisiei Juridice a Parlametului European pentru a deveni comisar european. ”Rovana Plumb NU a obtinut unda verde a Comisiei Juridice a Parlamentului European privind conditiile pentru a deveni…

- Von der Leyen a fost criticata dur dupa ce, la 10 septembrie, a anuntat portofoliul 'protejarea modului nostru de viata european', care va fi asigurat de comisarul european din partea Greciei, Margaritis Schinas, unul dintre cei opt vicepresedinti ai noului executiv comunitar. In sfera responsabilitatii…

- Ce portofolii de comisari vor primi țarile membre UE Întrevederea prim-ministrului Viorica Dancila (dr) cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (stg). Foto: gov.ro. La Bruxelles, președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmeaza sa anunțe astazi…

- Comisarii europeni nominalizați de Ursula von de Leyen urmeaza sa fie audiați in comisiile de specialitate ale Parlamentului European in perioada 30 septembrie - 8 octombrie, informeaza publicația Le Monde, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Solicitare urgenta in cazul Caracal! Mutarea facuta azi…

- ”Salut decizia anunțata astazi de președintele ales al Comisiei Europene care și-a dat acordul asupra listei de comisari desemnați. Rovana Plumb a fost desemnata pentru a prelua un portofoliu de comisar european in ciuda incercarilor unor oameni politici de a bloca nominalizarea unuia dintre reprezentanții…

- Ursula von der Leyen și-a dat, luni, acordul cu privire la primul draft al listei comisarilor europeni desemnați, nominalizari furnizate de Consiliul Uniunii Europene. Acest lucru vine ca urmare a unei serii de interviuri pe care președintele Comisiei Europene le-a ținut in ultimele saptamani cu…