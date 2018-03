Stiri pe aceeasi tema

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 26 martie - 1 aprilie 2018: *** Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) discuta luni, 26 martie, sesizarea care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi,…

- Tariceanu: Iohannis sa aleaga daca vrea sa fie credibil sau sa fie presedintele statului paralel Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca este pregatit sa sesizeze CCR in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie. Tudorel Toader a precizat ca deocamdata asteapta motivarea avizului negativ dat…

- Președintele Klaus Iohannis și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au mai fost reclamati la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii fiindca au folosit in public, in mod repetat, etichetele "penali" și "inculpați". Sesizarea a fost depusa de publicatia "Lumea Justitiei".

- 'Referitor la termenul de 'inculpati', asta este termenul pe care il are o persoana care este trimisa in judecata. In ceea ce priveste 'penal', conceptul in sine, care are probleme cu legea sau care a incalcat legea. Nu mi se pare ca e o forma de discriminare folosirea acestor apelative', a spus…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu crede ca o suspendare a presedintelui Klaus Iohannis trebuie avuta in vedere in cazul in care acesta nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. "Sa stiti ca aceasta posibilitate (de suspendare a presedintelui - n.r.)…

- Presedintele Klaus Iohannis si procurorul-sef al DNA au fost reclamati la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Sesizarile au fost trimise de „un organ de presa”, a declarat presedintele CNCD Csaba Asztalos.

- Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere dupa ce va fi publicat raportul ministrului Justiției, anunța Parchetul General, intr-un comunicat. „Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului…

- Documente atasate: cncd-mru-autism_35013800.pdf cncd-tariceanu-autism-2014_40040600.pdf Premierul Viorica Dancila i-a numit "autisti" pe europarlamentarii romani care au criticat coalitia PSD-ALDE in Parlamentul European. Reactiile au fost imediate, societatea civila acuzand-o pe Viorica Dancila…

- Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, nu s-a putut prezenta la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, unde era asteptata sa dea explicatii dupa ce i-a numit „autisti” pe cei care critica Romania in fata institutiilor europene.

- „Festivalul infractorilor disperați” și ”niște penali”. Sunt doua dintre etichetele folosite, de Codruța Kovesi, șefa DNA, dar și de președintele Klaus Iohannis in cadrul unor declarații de presa, la adresa unor politicieni și a unor oameni de afaceri cercetați in diverse dosare. Astfel, redacția Lumea…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declarația prim-ministrului Viorica Dancila, din cadrul interviului acordat la televiziunea Antena 3, in seara zilei de 15 februarie 2018."Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca la momentul la care fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti si-a inceput activitatea in DNA avea o vechime de peste 20 de ani in magistratura, nu era nicio cercetare disciplinara in curs si nu a primit nicio sesizare…

- ”În data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru a sustine punctul meu de vedere cu privire la declaratiile mele din emisiunea «Jocuri de putere» din data de 10-01-2017. Prin declaratia în cauza am dorit sa-mi…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…