- Audierile pentru postul de procuror-sef european, la care candideaza Laura Codruta Kovesi, au loc marti de la 16:30 in Comisiile pentru libertati civile si control bugetar ale Parlamentului European.

- Candidatii pentru primul post de procuror sef european pentru infractiuni impotriva bugetului Uniunii Europene vor fi audiati, marti, la Bruxelles, in comisiile pentru libertati civile, justitie si afaceri interne LIBE si control bugetar CONT ale Parlamentului European, potrivit unui comunicat de presa…

- Laura Codruța Kovesi va fi audiata, marți dupa-amiaza, la Bruxelles, in comisiile de specialitate din Parlamentul European pentru funcția de procuror-șef european. Fosta șefa DNA este unul dintre cei trei candidați preselectati de o comisie de experti, impreuna cu un ...

- Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie anunta ca Laura Codruta Kovesi ar fi primit peste 260.000 lei pentru extradarea lui Nicolae Popa de la Sebastian Ghita,mentionand ca, in calitate de procuror general, a implicat institutia in extradare, solicitand achitarea cheltuielilor de deplasare…

- Laura Codruta Kovesi a fost citata in calitate de suspect pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu de procurorul Adina Florea de la sectia pentru anchetarea magistratilor. Un politist i-a adus acasa o citatie, miercuri seara, in jurul orei 20:00. Audierea va avea loc…

- Laura Codruta Kovesi s-a clasat pe primul loc in selectia pentru postul de procuror-sef european realizata de un Comitet special, fiind trimise Parlamentului European primele trei propuneri, in ordinea preferintelor, din care legislativul urmeaza sa aleaga seful Parchetului European. „24…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat prelungirea delegarii in functia de executie a Laurei Codruta Kovesi, din cadrul DIICOT ndash; Biroul Teritorial Sibiu. Conform CSM, Laura Codruta Kovesi ramane procuror in cadrul Serviciului de indrumare si control Parchetul…

- Procurorul Oana Schmidt-Haineala, fost presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, in prezent șef al Corpului de Control al Ministerului Justiției, și-a retras cererea de incetare a detașarii in cadrul ministerului."Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii …