Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a magistratilor din cadrul Parchetului General pentru a fi audiata, vineri, intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Dosarul a fost deschis…

- Violeta Stoica Laura Codruța Kovesi a ajuns in postura de suspect, astazi fiind invitata la Parchetul General – Secția de investigare a infracțiunilor din Justiție pentru a fi audiata intr-un dosar deschis la finalul anului 2018, dupa o plangere depusa de Sebastian Ghița impotriva fostei șefe a DNA.…

- Laura Codruța Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Procurorul-șef al DNA, Adina Florea, a avut prima reacție despre acest caz. La ieșirea de la Parchetul General, Adina Florea a facut primele declarații despre citarea Laurei Codruța Kovesi, la Sectia de investigare,…

- Apare primul miting de susținerea a fostei șefe a DNA. Candidata favorita in cursa pentru șefia Parchetului European, Laura Codruța Kovesi a aflat, ieri, ca este citata, de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție in urma unei plangeri depuse de omul de afaceri Sebastian Ghița privind…

- Sebastian Ghita a anuntat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca urmeaza sa fie audiat de procurorii de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, in dosarul care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi.Patronul Romania TV nu a precizat cand si cum va fi audiat, avand…

- Mai mulți procurori din DNA Oradea au fost chemați la audieri, miercuri, la Secția pentru anchetarea magistraților din Parchetul General, in urma inregistrarii aparute in care se vorbește de "liniștirea" judecatorilor, a precizat, pentru MEDIAFAX, Adina Florea, procurorul-șef adjunct al secției.Procurorul-sef…

- O noua audiere importanta la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Procurorul care a insotit-o pe Laura Codruta Kovesi in delegatia din Jakarta, cand s-a batut in cuie repatrierea lui Nicolae Popa, a fost audiat la Parchetul General, anunta Antena 3.Angela Nicolae a dat explicatii…

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie face primele audieri in dosarul deschis ca urmare a denuntului depus de Sebastian Ghita pe numele Laurei Codruta Kovesi. Nicolae Popa ajunge astazi in fața procurorilor, la ora 12, pentru a da explicații in calitate de martor.