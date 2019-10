Audieri in PE:Vera Jourova, viitoare vicepresedinta a CE, sustine apararea statului de drept prin reducerea alocarilor

Stiri pe aceeasi tema

- Politiciana din Cehia a afirmat ca doreste ca guvernele statelor membre ale UE care nu respecta statul de drept "sa aiba o viata mai putin usoara". Cu toate acestea, "nu vom adopta sanctiuni", a precizat ea la audierea pentru confirmarea pe post. Predecesorul ei, Frans Timmermans, a promovat…

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a intalnit joi cu liderii de grupuri din Parlamentul European pentru discutarea calendarului audierilor comisarilor desemnati, prilej cu care a fost nevoita sa raspunda in principal intrebarilor despre portofoliul cu numele "Protejarea…

- Intrebata daca statele UE care nu respecta normele statului de drept si valorile comune ar trebui sanctionate prin reducerea accesului la fonduri structurale, Ursula von der Leyen a declarat, conform cotidianului italian La Repubblica, potrivit Mediafax, ca: "Statul de drept este o valoare…

- Potrivit unui sondaj de opinie Eurobarometru publicat miercuri, peste 80% dintre cetatenii UE acorda o importanta deosebita respectarii statului de drept si considera ca gradul de respectare a acestuia trebuie imbunatatit. Mai mult, 89% dintre cetateni sustin necesitatea respectarii statului de drept…

- Senatorul USR Radu Mihail a dezvaluit de ce partidul din care face parte l-a desemnat pe Dan Barna in postura de candidat al partidului și forțele anti-PSD nu susțin un candidat unic in persoana lui Klaus Iohannis. Senatorul USR a spus ca ”nu poti sa-ti pui banii pe un cap pe care nu poti sa-l controlezi,…

- In ceea ce priveste egalitatea de gen, von der Leyen a declarat: „Noi reprezentam jumatate din populatie” pentru ca apoi sa promita ca echipa sa de comisari va fi compusa dintr-un numar egal de femei si barbati. In cazul in care nu vor fi propuse destule femei, ea a precizat ca nu va ezita sa ceara…

- Ursula von der Leyen a vorbit despre statul de drept, a precizat ca nu va face niciun compromis și a propus un alt mecanism pentru sprijinirea statului de drept. „Continentul nostru european a trecut prin perioadele cele mai obscure cand am fost conduși de dictatori și cand statul de drept…

- "Cu siguranta vom vota PENTRU. Ministrul german al Apararii promite ca daca va fi validata in funcția de președinte al Comisiei Europene, ea va propune salarii minime garantate pentru toti lucratorii europeni, o schema de asistenta pentru somaj, reformarea politicii de azil pentru migranti in sensul…