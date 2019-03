Audieri in dosarul lui Dragnea. Seful PSD a lipsit de la proces, fiind in spital

Stiri pe aceeasi tema

- Apelul liderului PSD, Liviu Dragnea la condamnarea de 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare este asteptat sa inceapa efectiv luni, cu audierea mai multor martori si inculpati. Printre acestia se afla si Liviu Dragnea, insa prezenta lui la Curtea Suprema este incerta dupa ce zilele trecute a acuzat…

- Dupa ce a participat, sambata, la o reuniune a PSD Ilfov, la Snagov, liderul social-democrat a ajuns in grija medicilor, acuzand dureri de spate. Ca urmare a acestor problemele de sanatate, Liviu Dragnea ar fi ajuns la o clinica privata din Capitala, pentru a face investigatii medicale, anunta Antena3.…

- Procesul lui Liviu Dragnea privind angajarile ilegale de la Direcția de Asistența Sociala și Protecția Copilului are din nou de suferit. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererea de pensionare a unuia dintre cei cinci judecatori care alcatuiesc completul de judecata.

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Un complet de cinci judecatori de la Instanta…

- Completul care il judeca pe Dragnea este format din judecatoarele Simona Daniela Encean, Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Rodica Aida Popa. Din septembrie 2018, cand a intrat in faza de apel, dosarul a fost amanat pe parcursul a cinci termene de judecata, in urma controverselor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 18 februarie, dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni...

- Instanta a dispus, miercuri, ca noul termen in judecarea apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care este cercetat, intre altii, si politicianul aflat in fruntea Camerei Deputatilor si a PSD-ului, sa fie 21 ianuarie 2019. Amanarea decisa de Inalta Curte a fost motivata de absenta apararii unuia dintre…

- Dosarul in care este judecat Liviu Dragnea a fost amanat de judecatorii de la ICCJ pentru 21 ianuarie.Magistratii nu au administrat probe, astfel ca exista posibilitate ca dosarul sa fie repartizat unui alt complet de 5 judecatori.