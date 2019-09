Stiri pe aceeasi tema

- La Tribunalul Bucuresti a avut loc marti un nou termen in dosarul Belina, dosar in care fostul vicepremier Sevil Shhaideh este judecata pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave. Cele doua functionare de la Biroul de Cadastru din Teleorman acuzate ca au radiat ilegal, sub pretextul indreptarii…

- Curtea de Apel Iasi a inregistrat, zilele trecute, dosarul de coruptie in care inculpati sunt mai multi fosti functionari de la Oficiul de Cadastru, dar si afaceristi din Iasi. In prima instanta, Tribunalul Iasi a dispus achitari sau a constatat ca faptele s-au prescris, procesul fiind unul de durata,…

- Motivul: magistratul Gabriela Moț careia i-a fost repartizat dosarul în februarie 2017 a decis la începutul lunii august 2019 ca, de fapt, dosarul este de competența Tribunalului Cluj. Traian Floarea Ianson, care și-a schimbat numele în Traian Onuc, este cunoscut pentru mai multe…

- Se implinesc in curand 4 ani de la tragedia din clubul Colectiv soldata cu 65 de morți și zeci de raniți. E un dosar greu pentru anchetatori insa familiile victimelor sunt revoltate ca nu au fost gasiți vinovații. Astazi are loc un nou termen in dosar. Vor fi audiați mai mulți martori. Judecatorul a…

- Viorica Dancila, Teodorovici și Fifor, la Conferinta Județeana de alegeri a PSD Teleorman in Politic / on 14/07/2019 at 16:20 / Astazi, la Alexadria, cei 394 de delegati ai organizatiilor PSD din judetul Teleorman s-au reunit in Conferinta Județeana de partid pentru a alege noile structuri de conducere…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis marti, 9 iulie, solicitarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie de redeschidere a urmaririi penale in dosarul in care au fost cercetate fapte presupus a fi fost comise de judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, si tatal sau, primar in…

- La termenul de joi, in dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009, in care sunt acuzați Elena Udrea, Ioana Basescu și Dan Andronic, completul de judecata a anunțat amanarea procesului din motive obiective. Judecatorul se va pensiona și cauza va fi judecata de un alt complet pe 12 septembrie.,,Judecatorul…