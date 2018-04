Audieri Coldea: S-a discutat timp de patru ore doar despre protocolul PG-SRI - surse

Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. El a fost audiat in comisie, timp de sapte ore, si in 13 martie, declararandu-le jurnalistilor, la finalul audierilor, ca a oferit “raspunsuri proactive” la toate…

- Membrii Comisiei parlamentare SRI vor merge, dupa sarbatorile de Pasti, la unitatile Serviciului Roman de Informatii pentru a verifica modul cum functiona protocolul de cooperare incheiat cu Parchetul General, a anuntat, miercuri, presedintele comisiei, Claudiu Manda.

- "Am hotarat la nivelul comisiei sa solicitam de la SRI toate documentele secrete care au stat la baza redactarii acestui protocol (...) Hotararile CSAT sau alte documente secrete pe care nu le avem, vom solicita SRI sa ni le puna la dispozitie pentru a vedea daca acest protocol s-a facut in temeiul…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina in sedinta de miercuri raspunsurile primite de la institutiile din sistemul judiciar cu privire la protocoalele incheiate cu structurile de informatii. Raspunsurile transmise la solicitarea CSM de catre institutiile din sistemul judiciar cu privire…

- Premierul Viorica Dancila a spus, marti, intrebata despre decescretizarea proctocoalelor intre Parchetul General si SRI, ca trebuie sa se ajunga “la un moment zero”, iar “pentru sanatatea societatii si pentru cresterea increderii in institutiile statului trebuie sa vedem tot ce se intampla”, transmite…

- Laura Codruta Kovesi a declarat marti la Europa FM ca protocolul de colaborare a DNA cu SRI s-a aplicat si atunci cand Daniel Morar a condus DNA, ca a fost aplicat ani de zile de catre magistrati si ca nimeni, nici Daniel Morar, nici altcineva nu a denuntat ca ar fi fost ceva ilegal in acest protocol.…

- Daniel Morar, judecator constituțional și fost sef al DNA, susține ca in perioada in care a condus Direcția Anticorupție nu a fost aplicat protocolul de colaborare incheiat intre Parchetul General și SRI. „La inceputul anului 2009, am primit, in calitate de procuror șef al DNA, spre conformare,…

- Senatorul Adrian Tutuianu, vicepresedinte al PSD, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca protocolul SRI - Parchetul General arata, in primul rand, substituirea rolului Parlamentului ca unica autoritate legiuitoare. ''Arata, in primul rand, substituirea rolului Parlamentului…

- Pe langa avertismentele Bancii Nationale – inflatie galopanta, devalorizare, cresteri de preturi, criza iminenta etc – desecretizarea protocoalelor SRI este floare la ureche. In fata crizei care pandeste Romania, palesc secretele care au guvernat justitia din ultimii 15 ani, primul protocol secret avandu-si…

- Controversele in cazul desecretizarii protocoalelor DNA-SRI continua. Dupa ce SRI a decis vineri sa faca public protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General, au aparut mai multe ipoteze cu privire la o presupusa modificare a documentului. Este vorba de o diferența care apare intr-una dintre…

- Daniel Dragomir transmite, sambata, ca SRI a sters datele care permit identificarea ofiterului care a redactat protocolul SRI-PG, fostul ofiter SRI precizand ca este vorba de "tovarasul Dumitrescu, om de nadejde al lui Dumbrava", al carui nume e pe lista de 65 de persoane data Comisiei SRI.

- "Vai ce chin, ce dor, ce jale jale! S-a publicat protocolul semnat in 2009 intre Ministerul Public si SRI. Din cele 18 pagini ale protocolului, 2 sunt dedicate nominalizarii legilor, ordonantelor de urgenta, hotararilor de guvern si hotararilor CSAT care constituie izvorul continutului protocolului. Si…

- Serviciul Român de Informații (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 încheiat între SRI și Parchetul General, documentul având 18 pagini. În baza acestui act de colaborare, Serviciul Român de Informații a acordat asistența procurorilor, timp de 7 ani.…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, referitor la protocolul incheiat intre Parchet si SRI in 2009, ca singura reactie este depunerea unei plangeri penale nationale pe numele Laurei Codruta Kovesi, Florian Coldea, George Maior si Tiberiu Nitu, semnatarii documentului.

- "Astazi SRI a publicat protocolul incheiat cu Parchetul General in 2009. Vor urma in spatiul public multe pareri, interpretari, analize peste analize, comentarii la comentarii si multe apasari de tastatura”, a scris Viziteu pe contul sau de Facebook.Acesta sustine ca unii vor spune ca nu…

- Protocolul de cooperare incheiat intre SRI si Parchetul General prevede modul in care sunt valorificate mandatele de interceptare pe siguranta nationala, operatiunile de interceptare audio-video,...

- Jurnalista Sorina Matei reacționeaza dupa ce Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Aceasta susține ca desi „cercetarea penala este secreta potrivit Codului de Procedura Penala, PG/DNA adica procurorii trebuiau sa…

- Prima reactie din cadrul Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, dupa publicarea protocolului de colaborare dintre Serviciu si Parchetul General, vine de deputata PSD Oana Florea. Aceasta afirma ca nu a apucat sa parcurga documentul, insa apreciaza transparenta de care au dat dovada cele…

- SRI va publica, pe site-ul instituției, protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General in anul 2009, a declarat, joi seara, la B1 TV, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea. Acesta a precizat ca in respectivul protocol este inclusa și Direcția Naționala Anticorupție. Potrivit realitatea.net,…

- "Protocoalele reprezinta acorduri cu mai multe instituții care stabilesc metode de cooperare, nu pe langa lege, nu de atribuții suplimentare, ci punand in aplicare legea. Maine va fi publicat protocolul din 2009 dintre Parchetul General și SRI. Noi nu avem un protocol semnat cu DNA, ci cu Parchetul…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Român de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului încheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, între care numerosi copii, denuntând în acest context o "neglijenta…

- Procurorii de la Parchetul General decis sa claseze dosarul care continea plangerea depusa de un medic din Germania, care reclama ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi facut fals in declaratii, au declarat surSe judiciare pentru...

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, Laura Codruta Kovesi, sefa DNA si fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, au fost audiati, în ultimele doua saptamâni,la DIICOT, în dosarul Black Cube, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu afirma ca fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a declarat la sedinta comisiei parlamentare de control al activitatii SRI ca au existat politicieni care se ofereau voluntari sa ofere informatii si solicitau intalniri cu conducerea Serviciului in schimbul…

- Claudiu Manda, un parlamentar anonim, incepe sa–si faca un nume invitand la Comisia de control SRI nume rasunatoare. Au fost audiati fosti sefi ai institutiilor care nu mai sunt in functii. Numit ambasador in Statele Unite, fostul director SRI, George Maior, a venit in fata Comisiei si a raspuns la…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a venit, marti, la Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Coldea trebuia sa vina in fata comisiei in 6 martie, dar a invocat probleme de sanatate, iar audierea s-a amanat cu o saptamana. La…

- Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in Romania și atunci spune…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, urma sa fie audiat marti, de la ora 14.00, la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Cu toate acestea, audierea s-a amanat și urmeaza sa aiba loc pe 13 martie.

- Fostul director al SRI, George Maior, a provocat mare deranj in PSD, dupa declarațiile facute in fața Comisiei de Control a SRI din Parlament. In timp ce Liviu Dragnea poza in luptator de prima linie impotriva ”statului paralel”, George Maior a dezvaluit faptul ca liderul PSD participa la chermezele…

- Fostul sef al SRI, George Maior, ambasador al Romaniei in SUA, a fost audiati la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, urmand ca si fostul adjunct al serviciului Florian Coldea sa fie audiat pe 6 martie. Dupa 6 ore de audieri, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a spus ce s-a discutat cu…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior va fi audiat, marți, in comisia pentru controlul SRI, in calitate de fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI). Și fostul adjunct al serviciului Florian Coldea urmeaza sa vina in fața parlamentarilor pe 6 martie. Pe 2 februarie,…

- Conducerea PNL a votat ca formatiunea sa nu sustina unele proiecte ale senatorului Daniel Zamfir, potrivit unor surse politice. Unul dintre initiativele pe care liberalii nu o agreeaza este cel privind plafonarea dobazilor la imprumuturile in lei.

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- Primele probe ale bacalaureatului, competențele lingvistice și digitale, ar fi ilegale. Acest lucru este susținut de președintele Comisiei pentru Educație a PNL. El motiveaza aceasta afirmație prin faptul ca în Legea Educației unul dintre articole spune clar: dreptul de a susține bacalaureatul…

- Crima in Buzau comisa de un barbat drogat. Polițiștii sunt in alerta, dupa ce un barbat a fost ucis, iar soția sa a fost grav ranita, dupa ce au fost injunghiați de nepotul lor. Tanarul de 23 de ani, care ar fi consumat etnobotanice, și-a atacat unchiul și matușa cu un cuțit și apoi a fugit. Agresorul…

- Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, Florian Coldea si George Maior vor fi audiati in perioada urmatoare in cadrul comisiei SRI. Anuntul a fost facut chiar de catre presedintele comisiei, Claudiu Manda."Sunt patru persoane despre care am spus public ca intentionam sa le invitam si probabil…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat luni ca partidul va analiza, marti, protocolul de colaborare parlamentara cu majoritatea PSD-ALDE, pentru a decide daca renunta la acesta ori il continua. „Maine (marti – n.r), la ora 10:00, vom avea o sedinta reunite a grupurilor noastre in care vom discuta…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD.Vezi…

- Emanuel Ungureanu, denuntatorul medicului Lucan: Ministrul Sanatatii a fost vazut noaptea iesind din cladirea DIICOT Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, sustine ca a primit informatii conform carora…