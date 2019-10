Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis, in aplauzele a 3000 de susținatori, insoțit de președintele Partidului Național Liberal Ludovic Orban și mai mulțilideri ai partidului și-a depus oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale. La Biroul Electoral Central s-au depus peste 2.200.000 milioane de semnaturi.…

- Viorica Dancila a declarat ca vor ramane aceleași nominalizari pentru portofoliile Mediu, Energie și Relația cu Parlamentul, respectiv cei trei din ALDE, precizand ca a propus colegilor de la ALDE care sprijina Guvernul o ințelegere pentru a merge pe liste comune la parlamentare, potrivit Mediafax.„Persoanele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ziua de 18 septembrie data la care va lua in discutie sesizarea formulata de Guvern privind un conflict juridic de natura constituționala intre autoritațile publice (Guvern și Administrația Prezidențiala). Plangerea Guvernului se bazeaza pe faptul ca Președintele…

- Propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru portofoliile de ministri au ajuns la Palatul Cotroceni, informeaza surse oficiale.Premierul Viorica Dancila a anuntat ca a decis nominalizarea unor reprezentanti ai ALDE pentru portofoliile ramase vacante in urma retragerii acestei formatiuni…

- Fostul europarlamentar PSD Ioan Mircea Pașcu anunța ca scenariul numirii sale in funcția de comisar european interimar din partea Romaniei a cazut. Asta dupa ce ambasadorul Romaniei la UE ar fi primit...

- Astfel, premierul Boris Johnson ar urma sa fie obligat sa solicite Uniunii Europene o amanare cu trei luni a termenului pentru Brexit in cazul in care Parlamentul nu va aproba Acordul cu UE sau nu va aproba ieșirea fara un acord. Cel mai probabil, documentul va fi promulgat luni de catre regina Elizabeth.…

- Cheltuielile cu sanatatea in Romania au fost echivalente cu 4,99% din Produsul Intern Brut in anul 2016, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in conditiile in care media la nivelul UE este de 10% din PIB, arata datele publicate miercuri de Eurostat, citate…

- Ministrii ALDE Gratiela Gavrilescu – Mediu, Viorel Ilie – Relatia cu Parlamentul si Anton Anton – Energie si-au depus, marti, demisia la Secretariatul General al Guvernului, a precizat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Decizia a fost formalizata dupa ce cu o zi inainte conducerea ALDE…