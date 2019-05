”Este pentru prima data cand vorbesc in calitate de magistrat in fata unei comisii a Parlamentului. (...) Am o vechime de peste 20 de ani in functia de procuror, timp in care mi-am indeplinit atributiile cu impartialitate si obiectivitate, urmarind in permanenta respectarea statutului de magistrat si respectarea drepturilor si libertatilor persoanelor”, a zis Gheorghe Stan.

La finalul prezentarii a urmat o serie de intrebari, reprezentantii PNL adresand doua intrebari pentru Gheorghe Stan, una dintre ele - cea in care Gheorghe Stan era intrebat daca stie cate articole are Constitutia…