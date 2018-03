Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și adjunctul sau, Marius Iacob, au ajuns, miercuri, la sediul CSM, pentru a fi audiați de procurorii Consiliului în cadrul sesizarii Inspecției Judiciare, dupa ce inspectorii au constatat abateri disciplinare. Audierea procurorului șef…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri ca va prezenta Sectiei pentru procurori a CSM cereri pentru administrare de probe si solicitari de aparare. "Este o procedura care nu este publica. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri pentru administrare de probe, cereri de aparare si…

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare.

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile in ultimele saptamani, avand in vedere mai ales dezvaluirile facute de fostul deputat Sebastian Ghița, in interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu. Fostul șef al statului, Traian Basescu, a vorbit despre relația tensionata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comentat, vineri seara, motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii sale de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, Toader sustinând ca

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi va fi audiata in data de 21 martie in cadrul sectiei disciplinare a CSM, audiere ce are loc ca urmare a raportului de control a Inspectiei Judiciare din luna ianuarie.

- Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat joi vicepresedintele CSM, Codrut Olaru. Reamintim ca sectia…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a amanat luni pentru 26 martie discutarea sesizarii redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta „penali”, folosita de presedintele Klaus Iohannis si de sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.

- Procurorul sef DNA a declarat, in aceasta dimineata in cadrul unei dezbateri publice privind frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice, ca statul roman are de recuperat circa 1 miliard de euro ca urmare a hotararilor definitive doar din 990 de dosare instrumentate de DNA.

- Procurorul general Augustin Lazar a salutat, la bilanțul DNA, atitudinea magistraților in cazul revocarii șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Procurorul general a afirmat ca anul 2017 a fost un an sensibil, insa in opinia sa magistratii isi pot da masura profesionalismului tocmai in momentele complicate,…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a prezentat, in Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate al DNA pe anul 2017.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca anul trecut a fost unul dificil pentru lupta anticoruptie. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Georgiana Tanasescu, edtor online: Gabriela Badea)

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru a fi valida. "Trebuie sa intelegem ca este vorba de o cerere de revocare…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se va prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata. La sedinta va participa si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea ei din functie.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este de cateva saptamani in centrul unui imens scandal. Totul a inceput atunci cand procurorul DNA Mihaiela Iorga a acuzat o pe sefa Anticoruptiei de "dirijarea dosarelorldquo;. Acuzatiile au fost urmate de inregistrarile facute publice de fostul deputat…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precizeaza ca va urma procedura legala si ca va raspunde punct cu punct tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a propus revocarea ei din functie. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a raspuns joi, ca scandalul din DNA este abia la inceput, intrebat fiind daca declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, va opri situatia Directiei Nationale Anticoruptie. Tariceanu a mai declarat ca procurorul general, Augustin Lazar, nu s-a remarcat…

- Activitatea DNA este una eficace, iar procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, lucreaza în cadrul legii. Declaratia a fost facuta la RFI România de procurorul general al României, Augustin Lazar, care-i critica pe &"inculpatii cu

- Un procuror DNA, Eugen Stoina, a fost autorul unui grav accident rutier, in ianuarie, in centrul Bucureștilui! Beat, procurorul a lovit mai multe automobile. DNA s-a aparat și a spus ca Stoina era in concediu medical. Ulterior, dupa ce in presa a aparut informația ca Stoina era cel aflat la volan…

- Presedintele PN, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca a fost necesara conferinta sustinuta de Laura Codruta Kovesi, afirmand ca DNA si procurorul sef al DNA sunt supusi unui atac concertat dus de o alianta a unor oameni care sunt profund deranjati ca aceasta institutie...

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie DNA , Laura Codruta Kovesi, a oferit declaratii lamuritoare privind acuzatiile aduse la adresa DNA in ultimele zile. Conferinta a durat mai bine de doua ore. Sefa DNA a tinut sa lamureasca fiecare jurnalist aflat la conferinta de presa.Cu privire la…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi afirma ca este in pregatire un studiu privind achizitiile publice din domeniul sanatatii, intrucat cazurile din ultimii ani arata ca exista scheme de fraudare a bugetului de stat cu sume foarte mari. La finalul dezbaterii…

- Mihaiela Iorga Moraru, procuroarea pe care Laura Codruța Kovesi o acuza ca din cauza ei a fost clasat dosarul Microsoft și i-a facut plangere la Inspecția Judiciara, spune ca șefa ei știa tot ce se intampla in dosar. Mai mult, Moraru a declarat, la B1 TV, ca a fost o ședința cu conducerea Direcției…

- Laura Codruta Kovesi a facut o serie de declaratii despre Dosarul Microsoft, la Digi24. Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. ‘Lucrez…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia, marți, o decizie in privința revocarii lui Eugen Stoina, procurorul DNA care a condus baut și a provocat un accident. Cererea de revocare a fost inaintata de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA. Parchetul de pe langa Inalta…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Un procuror DNA baut a provocat un accident auto. Procurorul Direcției Naționala Anticorupție (DNA) Eugen Stoina, care – aflat sub influenta bauturilor alcoolice – a provocat un accident de circulatie in Capitala. In urma evenimentului, nicio persoana nu a fost spitalizata, iar procurorul se afla in…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a explicat de ce Parchetul General a preluat cauzele in care este vizat politistul Eugen Stan, Lazar precizand ca Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica are "resurse mult mai bine pregatite pentru un astfel de caz".