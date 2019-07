Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat, duminica, ca victimele au fost alese de criminal "la intamplare". Duminica, Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele in timp ce era acasa impreuna cu anchetatorii, in timpul de noi percheziții. Avocatul fostului mecanic auto din Caracal a declarat…

- Mama Luizei, luata cu ambulanța de la casa groazei. Femeia a aprins ieri o lumanare pentru Alexandra și spera ca fiica ei e inca in viața. Azi, in momentul in care criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele, femeia a trait un adevarat șoc.

- Ziarul Unirea Anchetatorii sapa in curtea CRIMINALULUI din Caracal pentru a descoperi noi probe Anchetatorii sapa in curtea CRIMINALULUI din Caracal pentru a descoperi noi probe Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și…

- Cazul criminalului din Caracal a revoltat o tara intreaga. Reactiile oamenilor nu au intarziat sa apara, zeci de mii au semnat deja o petetie prin care cer pedeapsa cu moartea pentru Gheorghe Dinca.

- Cazul criminalului de la Caracal a șocat intreaga țara! Alexandra Maceșanu a apelat la Poliție joi seara și a dat indicii despre locația unde este ținuta captiva, dar a fost gasit abia a doua zi, mult prea tarziu! Anchetatorii au gasit in casa criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, ramașițe umane…

- Suspectul in cazul fetelor disparute in Caracal, Gheorghe Dinca - poreclit "Popicu" - a fost retinut sambata dimineata, a anuntat DIICOT Comunicatul DIICOT La data de 26.07.2019, in baza art. 63 C.pr.pen. rap. la art. 43-45 C.pr.pen., cu aplic. art. 50 C.pr.pen. si a art. 11 alin. 1 pct. 5 din O.U.G.…

- Imagini greu de privit surprinse langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute in Caracal. Mama Luizei Melencu, una dintre adolescente, a fost filmata in timp ce urla de durere, strigand de ce i-a fost omorat copilul, potrivit observator.tv Luiza…