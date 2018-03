Stiri pe aceeasi tema

- Toader, in cazul Kovesi: Sunt pregatit sa sesizez CCR. E dificil sa feliciti pe cineva ca a incalcat Constitutia Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe…

- Traian Basescu nu mai vrea sa vina la Comisia de control asupra activitatii SRI inaintea lui Liviu Dragnea. Intr-un mesaj cu titlul „Salvati-l pe Daddy”, fostul presedinte scrie ca decizia sa a venit dupa ce Comisia a refuzat propunerea USR ca liderul PSD sa fie invitat pe 20 martie la Comisie. Traian…

- Audierea lui Liviu Dragnea de Comisia SRI va avea loc la 20 martie Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI i-a respins solicitarea USR de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Livu Dragnea, pe 20 martie. Vicepresedintele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Deputatul PMP Corneliu Bichineț continua seria de afirmații vulgare, in Parlament: ”Pana la urma, acel pacatos Portocala, a paradit-o sau nu pe colega noastra, Cosma?” s-a intrebat acesta, retoric, in timpul dezbaterii din ședința de plen de miercuri. Declarația acestuia a fost criticata dur de ceilalți…

- Dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI au ieșit la suprafața dezvaluiri și acuzații grave. Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații, și faptul ca…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aporbat marti, cu 225 de voturi “pentru” si 106 voturi “impotriva”, infiintarea Comisiei parlamentare de anchetare a activitatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP). PNL a anuntat ca va ataca la Curtea Constittionala (CCR) infiintarea acestei comisii,…

- La sfarșitul primului an din mandatul parlamentar și la inceputul celui de-al doilea, in mod firesc, se pune problema gradului in care am reușit sa imi indeplinesc misiunea și sa raspund imperativelor statutului pe care mi l-am asumat. Desigur, perioada de adaptare și de insușire a procedurilor presupuse…

- PSD si ALDE vor Comisie parlamentara de ancheta a activitatii SPP Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: Arhiva/ facebook.com/tariceanu Conducerea Parlamentului a decis organizarea unui plen comun al Senatului si Camerei Deputatilor marti, 20 februarie, pentru constituirea Comisiei de ancheta…

- Birourile Permanente Reunite vor adopta regulamentul de funcționare al Comisiei de ancheta pe Serviciul de Protecție și Paza, o decizie care va fi validata intr-un plen comun al Camerei Deputaților și Senatului care va avea loc saptamana viitoare.Unul dintre principalele obiective ale acestei…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- Incintele in care Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI isi desfasoara activitatea ar putea deveni zone de securitate clasa I, dupa ce conducerea comisiei a trimis marti o solicitare Secretariatului General al Camerei Deputatilor in acest sens. Aceasta cerere vine exact inainte ca…

- S-au stabilit audierile in comisia SRI: Tariceanu, chemat pe 20 februarie, Florian Coldea, pe 6 martie. Și fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control al Serviciului, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Primul care va veni la audieri,…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anuntat, marti, datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostul președinte Traian Basescu, dar si fostii sefi ai SRI – George Maior și Florian Coldea. Potrivit lui Claudiu Manda, audierile…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu. Potrivit…

- Statul paralel a fost o expresie folosita, marti, ca argument si contraargument in Comisia de Aparare a Senatului, in timpul sedintei in care se discuta raportul la un proiect de lege initiat de Traian Basescu, senator PMP, care prevede desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul „prin falsurile” pe care le introduce in opinia publica.

- Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul „prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. El a sustinut ca, in 2009, Mircea Geoana…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul prin falsurile pe care le introduce in opinia publica, informeaza Agerpres.Astfel de rapoarte…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. "Astfel de rapoarte nu…

- Scrisoarea primita la Comisia parlamentara comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul activitatii SRI de la analistul politic Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret a fost trimisa spre solutionare Birourilor permanente reunite ale celor…

- Senatul si Camera Deputatilor iși reiau, joi, lucrrile, in prima sesiune ordinara a anului 2018 si a treia a legislaturii care și-a inceput mandatul in urma alegerilor din decembrie 2016. Parlamentarii revin la munca, dupa vancanța de iarna, și iși propun sa adopte mai multe proiecte de lege importante,…

- "Daca pe ministri propusi CEx-ul i-a albit si ii prezinta drept mari competenti pentru a conduce ministere importante, in Parlament majoritatea parlamentara a luat o decizie aberanta pentru a ascunde incompetenta unor viitori membri ai Guvernului - timpii pentru dezbateri in comisii au ajuns sa fie…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila. Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600, alaturi de presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

- "Pe 23 ianuarie o sa discutam raportul final. In acest moment, raportul este finalizat in proportie de 90%, mai trebuie sa se uite pe el cativa colegi din comisie. In mare parte sunt valabile concluziile din raportul partial de asta-vara pe care noi l-am votat in comisie. Am mai adus niste completari…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a estimat ca in 2018 Romania va avea un Produs Intern Brut (PIB) de 907,9 miliarde de lei si o crestere economica de 5,5%. Iar Guvernul a construit bugetul de stat pe anul 2018 pornind de la aceasta prognoza si de la necesitatea de a asigura un deficit bugetar…

- Politicianul anului 2017, potrivit sondajului DCNews, este Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și al Senatului, care a obținut 9.343 de voturi, adica 33,68%. In topul preferințelor cititorilor DCNews urmeaza Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, care a obținut 7.098 de…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis, vineri seara, un mesaj presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in care afirma ca isi asuma „bunele si relele mandatelor” sale. „Am construit un stat pe care nu v-ati mai putut urina”, i-a spus Basescu lui Tariceanu, intr-un mesaj postat pe Facebook.

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale. Decizia a fost luata, vineri, de plenul Camerei Deputaților, in calitate de for decizional. Data referendumului…

- Deputatul Simona Bucura-Oprescu, aflata in cel de al doilea sau mandat de reprezentant al argesenilor in Parlament, s-a dovedit a fi unul dintre cei mai activi si mai energici politicieni ai ultimului an. Aleasa deputat in circumscriptia electorala nr.3 ARGES, pe listele PSD, Simona este membra in mai…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis convocarea sedintei solemne la solicitarea grupurilor parlamentare ale PNL. 'Avand in vedere ca niciodata nu trebuie sa uitam jertfa celor care s-au sacrificat pentru eliberarea romanilor de sub jugul comunist, grupurile…

- Nervii sunt intinși la maxim in aceasta perioada, iar PSD și ALDE scot voturi și din piatra seaca. Unul dintre cele mai controversate proiecte de lege din aceasta perioada a fost modificarea Legii ANI prin care 42 de parlamentari scapa de problemele de integritate avute in perioada 2007-2013. Propunerea…

- Opozitia a încercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Basescu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor a fost adoptat…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Plenul Parlamentului a adoptat, luni, bugetele Administratiei Prezidentiale, Camerei Deputatilor, Senatului si Secretariatului General al Guvernului pe 2018, informeaza Digi 24.Bugetele Administratiei prezidentiale, Senatului si Camerei Deputatilor au fost aprobate de parlamentari in forma comisiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Mihai Tudose, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cel al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au ajuns, sambata dimineata, la Palatul Regal din Bucuresti, pentru a-i aduce un ultim omagiu regelui Mihai I.

- Dupa paravanul a ceea ce trebuia sa insemne o dezbatere coerenta, cu toti actorii la masa, Parlamentul, vrea sa legifereze eliminarea confidențialitații anchetelor penale, mai precis obligarea procurorilor la inștiințarea „clientelei” vizzate de dosare cu privire la interceptarile și alte masuri operative…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a depus o coroana de flori si s-a recules la catafalcul Regelui Mihai, la Castelul Peles. Si presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si, respectiv, Liviu Dragnea, au venit la Peles pentru a prezenta condoleante, transmite News.ro .…

- Angajatii Bisericii Ordotoxe Romane (BOR) din Republica Moldova ar putea primi salarii mai mari anul viitor, la acelasi nivel cu cele primite de personalul din Romania, potrivit unui amendament adoptat miercuri in comisiile reunite de buget-finante ale Senatului si Camerei Deputatilor.