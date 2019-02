Stiri pe aceeasi tema

- New England Patriots a castigat pentru a sasea oara Super Bowl, finala Ligii profesioniste de fotbal american. Trupa lui Bill Belichick s-a impus la Atlanta cu 13-3 in fata rivalilor de la Los Angeles Rams.

- Fanii din intreaga lume si-au exprimat dezamagirea fata de concertul oferit de Maroon 5, Travis Scott si Big Boi in pauza Super Bowl 2019, duminica seara, calificandu-l drept un spectacol sub asteptari, noteaza The Independent. Considerandu-l "prea lung" sau pur si simplu "prost" ori "plictisitor",…

- New England s-a impus in partida de la Atlanta, scor 13-3, in fata rivalilor de la Los Angeles Rams si a cucerit Super Bowl pentru a sasea oara, precedentele succese fiind in 2017, 2015, 2005, 2004, 2002, egaland astfel recordul detinut pana acum doar de cei de la Pittsburgh Steelers.

- Producatorii auto germani au cerut luni eliminarea tarifelor comerciale, pentru mentinerea locurilor de munca in Europa si Statele Unite, in conditiile in care asociatia industriei auto din Germania a anuntat ca exporturile de automobile germane din Statele Unite in China au scazut cu 37% in 2018,…

- Maroon 5, rapperul Travis Scott si fostul membru al grupului Outkast, Big Boi, vor canta in finala Super Bowl care va avea loc in Atlanta, pe 3 februarie, potrivit Variety, scrie news.ro.Anuntul oficial a venit dupa luni de controverse privind acest concert. Cele mai multe critici au fost…

- Preturile petrolului au scazut joi cu circa 5%, la cel mai redus nivel din peste un an, din cauza ingrijorarilor legate de oferta excedentara si a perspectiva cererii, pietele de capital fiind afectate de majorarea dobanzilor in Statele Unite, transmite Reuters. Cotaţia petrolului Brent a scăzut…

- Scaderile accentuate ale burselor din Europa si Statele Unite au tras in jos, luni, toate bursele la nivel global, amplificand vanzarile care au dus recent actiunile la minimele ultimelor 17 luni, iar investitorii care sperau in revenirea cotatiilor de sarbatori au ajuns sa se intrebe unde este Mos…

- Dupa ora 6 dimineata, electoratul poate sa inceapa sa voteze. Votul de marti este foarte important pentru presedintele de la Casa Alba, acest vot aratand daca electoratul este multumit de activitatea presedintelui la jumatate de mandat si este crucial pentru presedinte. Daca Trump va iesi…