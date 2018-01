Audi vrea sa renunte la design-ul repetitiv al masinilor sale

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei anunța ca romanii iși vor primi inapoi banii platiți pentru taxa de poluare, taxa speciala, de emisii poluante și timbrul de mediu. Cererile se pot depune pana in 31 august 2018.

- George Clooney s-a schimbat enorm dupa ce a devenit tatic pentru prima data. Actorul de 56 de ani a dezvaluit recent faptul ca sotia lui, Amal Clooney, a contribuit la anumite schimbari din viata lui. Intr-un interviu acordat revistei ”Closer”, George Clooney a vorbit despre viata de barbat casatorit,…

- BMW este constructorul auto cu cele mai mari vanzari de mașini cu incarcare la priza din Romania, cu 131 de unitați in primele 11 luni ale anului, de peste doua ori mai multe decat rivalii de la Mercedes.

- iPhone 7 a fost lansat in toamna anului 2016 si a starnit reactii mixte. Pe de o parte, fanii asteptau un design schimbat semnificativ, pe de alta utilizatorii au apreciat noile functii incorporate. Un an mai tarziu, iPhone 7 nu se mai afla pe prima pagina a smartphone-urilor. Cu toate acestea,…

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018, a anuntat joi Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemneze pe succesorul sau, relateaza AFP. Alegerea de catre Adunarea Nationala a Consiliul de Stat, insarcinat…

- Banci "mai frumoase decat am visat si mai impunatoare decat am sperat" au fost aduse in oras, arata cei de la Fundatia Comunitara Iasi. Acest lucru nu ar fi fost posibil fara sprijinul Transgor Logistik, care de la an la an isi doreste sa coloreze mici fragmente din Iasul nostru drag. Bancile au fost…

- Un scrietor de vorbe al napoleonului de buzunar din Palatul Roznovanu pare ca vrea, cu tot dinadinsul, sa-și umple șeful de cacao. Ori poate ca prozatorului, dramaturgului, scenaristului & lingauțului Gabel Andronache i s-a urit cu leafa babana primita din banii ieșenilor și vrea sa iasa din scena furtunos,…

- Numarul masinilor noi inmatriculate in Romania a crescut cu 14,64%, in primele 11 luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce autoturismele second-hand au fost cu 71% mai multe. Au fost 99.000 de autoturisme noi inmatriculate, fata de 474.487 de masini second-hand. In intervalul ianuarie…

- Sorin Boza a vrut sa demisioneze din functia de manager al CE Oltenia. Cel putin asta sustine Dan Ilie Morega, presedintele Institutului de Analize si Investigatii Publice si Politice, care a explicat ca Boza s-a razgandit inainte ca demi...

- Atmosfera de sarbatoare cuprinde intreaga tara chiar daca zapada lipseste, iar temperaturile sunt prea ridicate pentru aceasta perioada a anului. Unii ieseni s-au gandit sa-si decoreze si masinile, nu doar casele, asa ca au cumparat "nasuri" rosii (ca acela al lui Rudolf) si cornite de ren special realizate…

- Nina are o urgenta. Si Clujul, la fel Clujul va avea mai multe toalete publice, in urma unui proiect propus de o tanara urbanista. Copiii se tavalesc de râs la un serial de scurt-metraje animate care se numeste „Nina are o urgenta" (Nina Needs To Go). Adevarul este ca nu doar Nina…

- Dacia Duster se simte acum ca ¬o masina straina¬, in cel mai bun sens al expresiei. Este pentru prima data cand am condus o masina Dacia care nu se stimte da o Dacia, pornind de la finisaje, dotari, insonorizare si pana la tinuta de drum, sistem de directie si starea de bine generala pe care masina…

- Deputatul liberal Pavel Popescu ii solicita primarului Capitalei sa renunțe la intenția de a interzice sistemele alternative la serviciile de transport de tip taxi. "Îi solicit primarului Gabriela Firea sa renunțe la intenția anunțata de a interzice sistemele…

- Tiberiu Tataru a renuntat la ostul de manager al Spitalului Judetean de Urgeta Targu Jiu. Interimarul acestuia de trei luni in funtea spitalului s-a incheiat, iar Tataru a solicitat sa nu-i mai fie pelungit mandatul.

- Lantul german de hipermarketuri Kaufland, liderul pietei locale de comert, a lansat marca proprie K-Vreau din Romania, dedicata produselor realizate exclusiv de producatori si furnizori locali. “Incurajam consumul de produse locale si suntem printre putinii retaileri cu peste 50% produse…

- Partidul separatist al presedintelui catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont, ia in calcul negocierea cu statul spaniol, renuntand la o ruptura unilaterala, a declarat joi coordonatoarea sa generala, potrivit ziarului belgian Le Soir , citat de Rador.

- Autospeciala de ridicari auto a Primariei Bistrita, care a costat 100.000 de euro, nu a fost folosita nici macar o zi pentru a scapa de masinile parcate ilegal prin oras. Autoritatile nu dispun de personalul necesar si nici de spatii pentru a depozita masinile care ar trebui ridicate.…

- Greg Konieczny, CEO si Manager de Portofoliu la Fondul Proprietatea, atrage atentia, in Financial Times, asupra ingrijorarilor investitorilor straini privind situatia guvernantei corporative an Romania.

- Potrivit directorului general al Registrului Auto Roman, datorita eliminarii timbrului de mediu, in ianuarie 2017, numarul de automobile a crescut cu aproximativ 12%, adica 38 000 de unitați, ajungand dupa primul trimestru, la o creștere de 80% ( 61 000 de exemplare).

- Adresat pasionatilor de cinematografie, BenQ CineHome W1700 DLP este un sistem de proiectie home cinema 4K UHD, cu suport High Dynamic Range (HDR). BenQ W1700 are un design cu greutate redusa, profil elegant si un suport compact ce ii permite sa se integreaza in orice decor. Dotat cu o corectie keystone…

- Marti dimineata, la sediul Primariei Suceava a avut loc ultimul comandament de investitii de anul acesta, sedintele saptamanale urmand sa fie reluate anul viitor, odata cu redeschiderea santierelor.Tocmai de aceea a fost verificat stadiul actual al fiecarei investitii demarate anul acesta, unele ...

- Zowie este un brand foarte atipic de pe piata de accesorii pentru gaming. Chiar si inainte ca acesta sa intre in portofoliul celor de la BenQ, conducerea companiei a incercat sa ajunga la gamerii pasionati fara reclame, considerand ca produsele lor sunt destul de bune pentru a deveni populare doar prin…

- O mama singura, bolnava de cancer in faza terminala, a refuzat sa mai urmeze ședințe de chimioterapie. Ea a declarat ca prefera sa se faca bine cu sucuri vegane, cu o gandire pozitiva și cu un tratament cu oxigen, fiind convinsa ca așa va trai suficient de mult sa-și vada copiii mari. Marion Johnson…

- Dacia Logan se numara printre cele mai puțin fiabile mașini, cu peste 12 defecte la 100 de mașini, conform datelor publicate de TUV Germania, scrie digi24.ro.Verificarile TUV, similare ITP/RAR din Romania, sunt printre cele mai drastice din Europa.

- George Clooney planuiește sa renunțe la actorie. Declarația a fost facuta într-un interviu pentru Sunday Times în care vedeta a marturisit ca actoria îl ajuta sa-și plateasca facturile, însa, dupa ce a vândut compania de tequila Casamigos, starul a spus ca nu mai are…

- Acest fapt a fost dovedit in urma mai multor studii clinice care au relevat ca perspectiva unor premii in bani i-a impulsionat pe cei mai mulți dintre fumatori sa renunțe la acest viciu. Cercetatorii americani de la Centrul Medical din Boston susțin ca fumatorii pot fi mai ușor convinși sa renunțe…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vrea sa renunte la probele de verificare a aptitudinilor fizice sustinute la examenele de admitere in scolile de agenti si subofiteri. Motivul este unul ilar: in luna ianuarie, cand au loc aceste examene, conditiile meteo specifice sezonului rece ar pune in pericol…

- Europa și-a exprimat prioritațile pe termen mediu și lung in privința autovehiculelor electrice și a celor conectate și autonome, iar Romania trebuie sa nu ramana pasiva, ci sa mearga in intampinarea acestui trend, a declarat, vineri, Cristian Bucur, director tehnic al Registrului Auto Roman (RAR),…

- Sinaia a fost aleasa drept model de buna practica in accesarea și implementarea fondurilor Uniunii Europene. Sambata, 4 noiembrie, ora 14.30 la Casino Sinaia, Vlad Oprea, primarul orașului, va prezenta, celor peste de 100 de oficiali ai statelor membre, cum proiectul “Via Sinaia – Design-VERDE-DESCHIS”…

- Soferii sunt obligati, incepand cu 1 noiembrie, sa circule si ziua cu farurile masinilor aprinse. Potrivit Inspectoratul National de Patrulare, solicitarea este valabila pana in data 31 martie.

- Oficialii europeni vor sa oblige constructorii auto ca in echiparea standard a mașinilor care vor intra pe piața incepand cu 2020 sa se regaseasca mai multe echipamente ca alcoolmetru, sistem de franare automata sau cutii negre similare aviației. In Comisia pentru Transport a Parlamentului European…

- FC Argeș a terminat la egalitate, 0-0, meciul cu liderul FC Hermanstadt derulat in Trivale. Egalul nu i-a mulțumit insa pe fanii violeților care s-au manifestat, din nou, la adresa antrenorul Iordan Eftimie. "M-am saturat sa fiu injurat, meci de meci, de casa, de familie, de copii. Am venit la FC Argeș…

- In conformitate cu prevederile Legii 155/2010, privind politia locala, Art.7. lit. l – politistii locali, aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale. In urma activitatilor…

- Santierul naval Dynamiq a prezentat un nou trailer video si o galerie de imagini cu iahtul GTT 115 Hybrid, a carui design a fost dezvoltat de compania germana Studio F.A. Porsche. Amintim ca in total vor exista sapte exemplare si iata primul dintre ele.

- Negocierile cu autoritațile privind solicitarile Federației SANITAS merg pe fagașul dorit, lucrurile sunt ca și rezolvate și nimeni nu va pierde nimic de la 1 ianuarie, a declarat, joi, președintele federației, Leonard Barascu, dupa discuții cu premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea,…

- BMW a prezentat noul X2, SUV-ul german care intregește portofoliul marcii. Acesta vine cu cateva noutați de design in gama, iar la lansare, in martie 2018, va fi disponibil cu o motorizare pe benzina și doua diesel. Cea mai puternica dintre ele ofera 231 CP.

- In urma sesizarilor privind pagubele materiale produse ca urmare a fenomenelor meteorologice din ultimele ore, Primaria Sectorului 4 face urmatoarele precizari: Autoritatea locala este pregatita sa ofere sprijin cetațenilor Sectorului 4, in masura in care mașinile pe care le dețin au fost…

- Octombrie 2010, data la care intra in calculatoarele și telefoanele voastre un nou site de știri locale-Alba24.ro. Era inca devreme pentru știrile online, in plina criza economica, in care pana și televiziunile, vedetele mass-media, incepeau sa simta efectele taierilor de bugete. Pentru presa scrisa…

- ING Bank isi va consolida operatiunile si isi va muta sediul central din Bucuresti in Blue Rose Office Park, cel mai nou proiect al Portland Trust, aflat in curs de dezvoltare in zona Expozitiei din nordul Capitalei. Constructia proiectului va dura aproximativ 21 de luni, finalizarea…

- PNL solicita Guvernului sa renunte la plata defalcata a TVA PNL solicita Guvernului sa renunte la mecanismul obligatoriu de plata defalcata a TVA, precum si la transferul contributiilor sociale de la angajatori la angajati. Presedintele liberal, Ludovic Orban, considera ca trecerea…

- Politiile europene nu pot impune o limita minima de înaltime candidatilor la recrutare, întrucât aceasta constituie o discriminare împotriva femeilor, a decis miercuri Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE),

- Astazi, marți, 17 octombrie, este o noua zi in care se lucreaza de zor la Piața Centrala. Inca de la primele ore regulamentare de munca, utilaje și muncitori de la Publiserv au ”inconjurat” prețiosul obiectiv pentru ultimele ”detalii” care mai sunt de tușat inainte de marea deschidere. Pe latura nordica,…

- Timp de trei zile, medici de familie din toata țara au fost instruiți, de catre un grup de experți internaționali, sa vina in sprijinul pacienților care au acest viciu. De acum inainte, mediciul de familie va va sprijini sa renunțați la fumat. Medicii de familie sunt hotarați sa ii determine pe pacienții…

- Cateva zeci de clienți ai companiei RS Sara Motors SA, fost dealer Suzuki in Romania, care considera ca au fost „pacaliți” de companie iși vor primi mașinile comandate grație eforturilor reprezentanței autohtone a marcii.

- Confederația CNS Cartel Alfa a transmis o scrisoare deschisa membrilor PSD in care le cere sa gaseasca soluții prin care Guvernul sa renunțe la proiectul de a transfera contribuțiile de la angajator la salariat.

- Institutul Cultural Roman de la Viena prezinta in perioada 12 octombrie – 17 noiembrie expozitia „Colorfields“ semnata de Liana Dragomir. Vernisajul are loc joi, 12 octombrie, de la ora 18.30, la sediul ICR Viena (Argentinierstrasse 39, 1040), in prezenta artistei Liana Dragomir si a curatorului Ana-Maria…

- Huawei a dezvaluit primul smartphone cu design edge-to-edge lansat sub brandul Honor. Conturand o alternativa performanta la modelele flagship de pe piata, Honor 7X se prezinta intr-o carcasa din aluminiu cu design unibody, sistem dual camera si ecran cu rata de aspect 18:9. Prezentat in China, Honor…

- Mijlocasii Cristian Bucur si Florin Istrate sunt suspendati pentru indisciplina de conducerea Performantei Ighiu si sunt sanse mari ca divizionara terta sa renunte la serviciile celor doi jucatori veniti in intersezon de la FC Zalau, din postura de „liberi de contract”. Indisciplina acestora sta la…

- O mama este pusa la zid de parintii din intreaga lume dupa ce a marturisit ca ia in considerare sa isi paraseasca copilul dupa ce se casatoreste. Femeia a scris anonim la redacția revistei Dear Wendy, cerând sfaturi despre ce sa faca mai departe. „Sunt o mama de 30 de…