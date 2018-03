Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile retailerilor din centrul comercial AFI Cotroceni au crescut cu 5% in 2017 fata de anul precedent si s-au situat la 1,1 miliarde lei, potrivit datelor publicate de compania de dezvoltare, management si investitii in domeniul imobiliar AFI Europe Romania. AFI Cotroceni, cel mai mare centru comercial…

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa. Salariul si primele acordate…

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa, informeaza Reuters. Salariul şi…

- Programul „Drumuri bune pentru Moldova” prinde contur. Guvernul a aprobat astazi doua hotarâri pentru a pune în aplicare inițiativa data. Este vorba despre programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018 și programul…

- Industria modei la Cluj: firme multe, afaceri mici Clujul este in imediata vecinatate a Bucureștiului ca numar de societați, insa cifrele de afaceri generate de acestea nu ii confera dreptul sa ocupe vreun loc intre primele județe ale țarii. Comertul de profil din tara noastra este controlat…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor panda, Giant Panda National Park, cu o suprafata de trei ori mai mare decat cea a parcului national…

- In urma scandalului Diesegate, grupul Volkswagen (VW) a fost obligat sa deschida o campanie de rechemari in service pentru modificarea soft-ului „minicinos” care masluia rezultatele testelor de noxe, campanie care a avut in Romania cel mai mic succes. Practic, numai 30 la suta dintre proprietarii romani…

- In anul 2017, Electrica S.A. a obținut un profit net individual de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fața de 2016, in baza situațiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu IFRS-UE. Acest profit individual include veniturile din dividendele distribuite de filiale, aferente profiturilor…

- Grupul auto Volkswagen (VW) a avut mai mult succes cu clientii din Europa Occidentala sa-i convinga sa vina la service pentru repararea softului care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel implicate in scandalul emisiilor (Dieselgate) decat cu cei din Europa de Est, informeaza…

- Transelectrica estimeaza ca va obtine in acest an un profit net de 72,7 milioane de lei, de aproape trei ori mai mare fata de rezultatul preliminar afisat pentru 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat luni in Adunarea Generala a Actionarilor. Veniturile totale sunt estimate…

- Grupul auto Volkswagen (VW) a avut mai mult succes cu clientii din Europa Occidentala sa-i convinga sa vina la service pentru repararea softului care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel implicate in scandalul emisiilor (Dieselgate) decat cu cei din Europa de Est, scrie publicatia…

- Fundasul Barcelonei Gerard Pique are si alte preocupari pe langa fotbal. El a pornit o afacere alaturi de tenismenul sarb Novak Djokovici, fost numar unu mondial, si acum ar vrea sa transforme radical Cupa Davis, competitie de tenis pe echipe ce se desfasoara din 1900.

- Profitul grupului german Volkswagen aproape s-a dublat in 2017, datorita vanzarilor-record ale diviziilor de lux Audi si Porsche si a reducerii costurilor la brandul VW, transmit DPA, Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES . Cel mai mare producator auto european a anuntat ca profitul operational…

- Numarul de angajati al Grupului OMV Petrom a scazut la sfarsitul anului trecut cu 7-, la 13.790 de salariati. Investitiile in valoare de 2,96 miliarde lei in 2017 au fost cu 15- mai mari comparativ cu 2016. Acestea au cuprins mai ales investitiile din Upstream, in suma de 2,43 miliarde lei, comparativ…

- Profitul inainte de taxe al grupului bancar britanic HSBC a crescut cu 141% anul trecut, la 17,2 miliarde de dolari, datorita rezultatelor foarte bune inregistrate in Asia, transmite BBC. În 2016, câştigurile au fost afectate de o serie de costuri excepţionale, inclusiv vânzarea…

- Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) isi propune, pentru anul in curs, un rezultat brut de 1,086 milioane de lei, la venituri totale de 6,469 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget de venituri si cheltuieli aferent lui 2018, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- Banca Transilvania a facut un profit anual de 257 de milioane de euro Profitul net al Bancii Transilvania (BT) Cluj pe anul trecut de 1,18 miliarde de lei, iar cel al grupului financiar, de 1,24 miliarde. Grupul BT a încheiat 2017 cu active de 59,8 miliarde de lei, din care banca deține…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca dupa active din piata locala, a inregistrat un profit net de 1,2 miliarde de lei anul trecut, in scadere cu 3,5% fata de 2016. Profitul generat de banca reprezinta 95% din profitul total al grupului BT. In timp ce profitul net s-a deteriorat…

- 'In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,774 miliarde de euro, respectiv cu 566 milioane euro, iar balanta serviciilor si balanta veniturilor secundare au inregistrat excedente mai mari cu 239 milioane euro, respectiv cu 135 milioane euro',…

- In momentul de fata, Facebook a devenit un veritabil colos online, detinand suprematia globala. Din cele peste sapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online si folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Perchezitii la sediul principal Audi, in scandalul Dieselgate. Ar fi vizate 14 persoane care, insa, nu mai lucreaza in acest moment pentru companie. Au fost din nou perchezitii la sediul principal Audi si la una dintre unitatile sale de productie din Germania, in scandalul Dieselgate. Procurorii au…

- Intesa Sanpaolo Bank, parte a grupului italian Intesa Sanpaolo Group, a incheiat anul 2017 cu un venit operational de 154 milioane lei si profit net de 43 milioane lei, de trei ori mai mare fata de nivelul din 2016. “Obiectivul nostru este de a ne consolida in continuare pozitia in Romania,…

- Intesa Sanpaolo Bank, parte a Intesa Sanpaolo Group, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, a inregistrat, in 2017, un venit operational de 154 milioane lei si profit net de 43 milioane lei, de trei ori mai mare fata de 2016.

- Inmatricularile noi* de autoturisme au crescut cu 68,1% in trimestrul IV 2017, comparativ cu trimestrul IV 2016, informeaza un comunicat de presa al In stitutului National de Statistica.  Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 67,4% in trimestrul IV…

- Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a incheiat, anul trecut, 97 de contracte de finanțare, in valoare de 1,77 miliarde de lei (1,65 miliarde lei nerambursabili), prin Programul Operațional Regional de 2014-2020. Cele mai multe dintre acestea se refera la restaurarea, consolidarea și punerea in valoare…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Primaria municipiului Targu Jiu a pregatit un proiect de modernizare a iluminatului public in valoarea de patru milioane de euro. Va fi o competitie intre orasele din Oltenia, suma totala pusa in joc fiind de zece milioane de euro.

- In momentul de fața, Facebook a devenit un veritabil colos online, deținand supremația globala. Din cele peste șapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online și folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul și a…

- Studiul Global Digital, realizat de We Are Social si Hootsuite, arata ca numarul utilizatorilor de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde, acesta crescând cu aproape 250 de milioane doar în 2017.Potrivit cercetarii, 200 de milioane de oameni si-au achizitionat primul…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, cu rol in gestionarea axelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a autorizat pana la finele anului 2017 cereri de rambursare in valoare totala eligibila de peste 4,658 miliarde…

- Volkswagen, Mercedes și BMW au oferit finanțare unui grup de cercetatori care a efectuat in Germania, printre altele, studii pe oameni cu privire la efectele emisiilor motoarelor diesel. Cei trei constructori susțin ca nu au știut modul in care se vor derula experimentele.

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta, pana la 534…

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au depasit, anul trecut, pragul de 15 milioane de unitati pentru prima data dupa 2007, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza DPA, transmite AGERPRES . Un numar de aproximativ 15,1 milioane de autoturisme…

- Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si 24 hibride sau hibride plug-in. Dintre acestea, sapte modele vor fi lansate in America de Nord, trei in Europa, 13 in regiunea Asia-Pacific. Ford a avertizat ca investitiile in mobilitate si vehicule autonome…

- Producatorul american de autovehicule Ford Motor isi va creste semnificativ investitiile in masini electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022 si vrea sa aiba 40 de modele hibride si electrice pana in anul respective, relateaza Reuters. Nivelul investitiilor este semnificativ mai mare…

- Companiile auto germane se asteapta anul acesta sa-si majoreze in continuare cota de piata in SUA, datorita lansarii de noi modele. Intentia este anuntata chiar daca cererea pe cea de-a doua piata auto mondiala ar urma sa scada usor, a previzionat luni Asociatia Producatorilor Germani de Automobile…

- La peste doi ani de la scandalul Dieselgate, in care a fost acuzat ca a manipulat testele de emisii si de consum pentru modelele diesel vandute peste Ocean, cu pierderi inregistrate de cateva zeci de miliarde de dolari, Volkswagen și-a recapatat optimismul, scrie automarket.ro.

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat la Salonul auto de la Detroit ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a

- Borșa va avea o partie olimpica de schi. Investiție de zece milioane de euro. Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. Valoarea nominala a emisiunii…

- Potrivit informatiilor dezvaluite miercuri de Apple, bonusurile acordate lui Tim Cook in exercitiul fiscal incheiat la 30 septembrie 2017 s-au ridicat la 9,33 milioane de dolari. La acestea s-au adaugat un salariu de 3,06 milioane de dolari si beneficii in actiuni in valoare de 89,2 milioane de dolari,…

- Aproximativ 30 de milioane de lei au fost alocati de Consiliul Local catre Termoficare SA, jumatate ca majorare a capitalului social, jumatate pentru plata in avans a facturii la gaz. In trei Astfel, 15 milioane de lei fac obiectul unei conventii de plata in trei, semnata de Termoficare…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat ca 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013 au fost total pierdute. Comisarul European pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a declarat ca România a pierdut circa…

- Dupa patru sezoane cu aceeași Toyota Avensis, echipa lui Simon Belcher propune o asociere cu un nou constructor in 2018: Alfa-Romeo. Intr-un campionat in care au evoluat in 2017 Subaru, BMW, Honda, Volkswagen, MG, Toyota, Audi, Mercedes, Ford și Chevrolet, iata cum și Alfa-Romeo iși anunța revenirea…

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, și cele de la mașinile vechi chiar nu vor merita sa fie platite - mașina ajunge sa nu mai valoreze taxa pe vreo cațiva ani. Inca se discuta, se analizeaza, vor fi și taxe intermediare intre cele doua și vor ajunge…

- Grupul german Volkswagen anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, legate de scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, a declarat directorul financiar al producatorului auto, Frank Witter, transmite NEWS.RO, citand Reuters.”Nu sunt deloc relaxat…