- Audi, marca a companiei Volkswagen, a anuntat ca a fost amendata cu 800 de milioane de euro, marti, pentru incalcarea normelor de poluare ale motoarelor diesel cu sase si opt cilindri, informeaza Reuters.

- Comisia Europeana a deschis o ancheta contra BMW, Daimler și Volkswagen care s-ar fi ințeles intre ele pentru a evita sa concureze in domeniul tehnologiilor care reduc emisiile poluante. La trei ani dupa uriașul scandal Dieselgate, care a inclus 11 milioane de mașini, industria germana trebuie sa raspunda…

- Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza zece marci de automobile, 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele. In primele sase luni din acest an, alianta a vandut pe plan global 5,54 milioane de vehicule, in crestere cu 5% fata de perioada similara…

- VCST Automotive Production Alba Iulia a fost inființat in luna iulie a anului 2013 și este parte a Grupului Industrial Belgian BMT-Divizia Drive Solutions. Portofoliul de clienți al VCST s-a diversificat, firma desfașurand colaborari cu nume importante din industria de automotive, precum Audi și Porsche,…