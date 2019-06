Auchan Romania a deschis un nou magazin MyAuchan, in Capitala

Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem in faliment nedeclarat” spunea primarul Capitalei acum cateva zile. Intre timp, pe SICAP (platforma de achiziții publice), au aparut noi achiziții pentru organizarea Festivalului de Folclor. In total, costurile pentru acest eveniment se ridica la nu mai puțin de 1,4 milioane de lei. Inca o dovada…

- Surse oficiale au declarat pentru MEDIAFAX ca in Piata Victoriei sunt, la momentul transmiterii stirii, sub 10.000 de persoane. Mai multi liberali au anuntat, sambata, de pe scena evenimentului de prezentare a candidatilor la alegerile europarlamentare, ca in fata Guvernului s-au strans 50.000de oameni,…

- Un barbat de 37 de ani a fost reținut de poliție dupa ce a deschis focul dintr-un pistol intr-un bloc din sectorul Buiucani al Capitalei. Oamenii legii au fost alertați de un vecin care a auzit zgomotul. Barbatul care a deschis focul se afla in stare de ebriate.

- Procurorii DIICOT au deschis un dosar in care a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor si grup infractional organizat, dupa ce Doina Pana, fost ministru al Apelor si Padurilor, a afirmat ca a fost otravita cu mercur. Potrivit unor oficiali ai DIICOT, dosarul…

- Momente de groaza pentru o femeie, care a ajuns de urgenta la spital, cu o rana la gat. Aceasta a fost atacata si injunghiata de un barbat, in cursul diminetii de duminica. Incidentul s-a derulat la intrarea unui spatiu comercial aflat la parterul unui bloc din sectorul 5 al Capitalei. Mai exact, pe…

- O femeie a fost atacata duminica, la intrarea intr-un magazin din Capitala, de un barbat care ulterior s-a ranit la gat cu un cutit. Incidentul a avut loc in Sectorul 5 al Capitalei, mai exact pe Calea 13 Septembrie....

- Un tanar de 23 de ani a scapat nevatamat dupa ce s-a izbit violent cu mașina intr-un pilon. Accidentul s-a produs noaptea trecuta, in sectorul Botanica al Capitalei.Impactul a fost atat de puternic incat automobilul a fost rupt in doua.

- Lensa.ro, magazin online de optica fondat in 2013, a deschis in Bucuresti primul MegaStore de pe piata de ochelari, acesta fiind cel mai mare magazin de optica din Romania si unul dintre cele mai mari showroom-uri de acest fel din Europa, cu un spatiu...