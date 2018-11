Auchan deschide primul magazin de proximitate din Craiova si ajunge la 19 magazine MyAuchan la nivel national

Stiri pe aceeasi tema

- Hercule, lantul de restaurante grecesti de tip fast-food, anunta o extindere semnificativa, proces demarat in ultima parte din 2018 si care va continua intens in 2019. Investitia in acest proiect de amploare se va situa la circa un milion euro, pana la...

- Decizie halucinanta luata de conducerea societații de termoficare din Timișoara, Colterm SA, in condițiile in care compania este in pragul colapsului – isi deschide magazine in mallurile din Timisoara. Asta in conditiile in care situatia financiara a companiei este una dezastruoasa, iar Consiliul Local…

- Pe cladirea Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi au fost proiectate mai multe mesaje impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii cer demisia rectorului suspendat al institutiei. Sursa video - Constantin Lanceanu

- Tobarul formației timișorene JazzyBIT, Szabo Csongor-Zsolt și-a descoperit pasiunea pentru muzica inca de la frageda varsta de trei anișori, grație concertelor la care participa alaturi de tatal sau și are la „activ“ peste 600 de concerte cu formații din mai multe genuri muzicale. „Totul a inceput la…

- Primele reacții politice dupa inchiderea urnelor. In acest weekend, romanii au putut vota daca vor ca familia sa fie definita, in Constitutie, drept casatoria intre un barbat si o femeie si nu intre soti, asa cum este in prezent.

- Peste 2.000 de persoane au participat, vineri seara, la “Noaptea cercetatorilor” la Universitatea din Craiova, un eveniment cu experimente trasnite si conferinte fascinante din diverse domenii stiintifice, scrie Mediafax. In holul central al Universitatii din Craiova participantii au putut vizita ...

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in 233 de localitati din 13 judete, cu un numar de 952 de focare dintre care 15 in exploatatii comerciale si 72 de cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 323.754 de porci afectati de boala.Au fost stinse pana la aceasta data 5 focare in judetul…

- Compania Dedeman, din Bacau, lider național in retailul materialelor de construcții și al amenajarilor interioare, cu capital integral romanesc, deschide pe 7 septembrie magazinul din Pantelimon, al 6-lea din București și al 49-lea la nivel național. Investiția in noul magazin a ajuns la aproximativ…