- Campioana sezonului regulat al Ligii Nationale de handbal masculin, AHC Dobrogea Sud, a invins-o pe CSM Bucuresti cu scorul de 28-23 (10-12), miercuri, la Constanta, intr-un meci din etapa a doua a fazei play-off.

- Echipele de handbal masculin HC Dobrogea Sud si CSM Bucuresti, primele doua clasate in seria A din turneul play off al Ligii Nationale, se intalnesc astazi, la Constanta, in derby ul etapei a doua.Meciul incepe la ora 17.30, se disputa in Sala Sporturilor si e transmis in direct de TVR HD.Este un meci…

- HC Dobrogea Sud joaca astazi, de la ora 17.30, la Sala Sporturilor din Constanta, impotriva CSM-ului Bucuresti, in cea de-a doua etapa a play-off-ului Ligii Nationale, Grupa A, in ceea ce ar putea fi marele pas catre prima pozitie si implicit finala campionatului. Rand pe rand, internationalii Dobrogei…

- Sambata, 13 aprilie, de la ora 12.00, echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud II disputa meciul din etapa a 27 a a Diviziei A, seria B, intalnind pe teren propriu, in Sala Sporturilor din Constanta, CSU Targoviste. Gazdele se afla pe locul trei in clasament, cu 46 de puncte, in vreme ce formatia…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud va juca, astazi, de la ora 17.30, in deplasare, cu CSM Bucuresti, in confruntarea primelor doua clasate in Liga Nationala, in runda cu numarul 25. Constantenii antrenati de Zvonko Sundovski au prezentat un tonus bun inaintea plecarii spre Capitala, semn ca…

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit in aceasta seara meciul de handbal masculin dintre HC Dobrogea Sud si formatia daneza Holstebro, contand pentru grupa C din Cupa EHF.Miza era foarte importanta, calificarea in sferturile de finala, iar, ca sa pastreze sanse la depasirea seriei, de pe locul doi,…

- SCM Ramnicu Valcea și CSM București se infrunta in finala Ligii Naționale de Handbal feminin. La final, cate doua jucatoare din fiecare tabara vor merge la controlul doping. SCM Ramnicu Valcea - CSM București e liveTEXT AICI. Finala campionatului se joaca in sala „Traian" din Rm. Valcea, cu casa inchisa,…

- Dupa un tur de campionat din faza a doua a Ligii Naționale mai puțin reușit, jucatoarele care au readus Constanța pe harta baschetului feminin romanesc revin, sambata, 2 februarie, la Sala Sporturilor din Constanța. Echipa CS Phoenix Stiinta primește, sambata, de la ora 12, in prima etapa a returului,…