"Tribunalul nu accepta acest prenume, considerand ca poate fi nociv pentru copil si de natura sa ii produca probleme", a precizat pentru AFP Parchetul din Dijon, subliniind ca nu este "in interesul superior al copilului".

"Prenumele "Jihad" are o conotatie periorativa ce se asociaza miscarilor islamiste si care, in araba, are acceptiune "de efort", "de curaj", dar fara a fi asociata automat notiunii de razboi, a precizat aceeasi sursa.

Cazul bebelusului "Jihad" a aparut in luna noiembrie, in 2018, cand Primaria din Dijon a sesizat justitia familiala

in vederea anularii prenumelui…