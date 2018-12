Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Societații de Gospodarire Urbana Ploiești au intrat din nou in greva! Oamenii sunt nemulțumiți pentru ca in continuare nu și-au primit salariile, dupa ce municipalitatea nu a virat banii catre SGU. Situația de la SGU este una extrem de dificila din punct de vedere financiar! Societatea a acumulat…

- Totusi, cea mai buna jucatoare a lumii nu va putea conduce bolidul pe strazile Romaniei. Simona Halep are contract cu AMG si se plimba cu un GT senzational, lucru care o impiedica sa foloseasca cadoul organizatorilor de la Singapore, sustine sport.ro. Pretul unui astfel de model variaza intre 80.000…

- Unul dintre calatori ne-a transmis fotografii facute ieri, cand peste 20 de persoane calatoreau in picioare iar altele stateau cate doua – trei pe un scaun. The post Dezastru intr-un autobuz, pe o ruta judeteana. Oamenii calatoresc in conditii inumane appeared first on Renasterea banateana .

- Realizatorul TV Mircea Badea si postul Antena3 trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 25.000 de roni scriitorului Florin Toma, potrivit unei sentinte judecatoresti definitive. Motivul: Badea l-a jignit dur pe scriitor, intr-o maniera care a depasit sfera pamfletului.

- Referendumul pentru familie nu a trecut pragul legal de prezența, minim 30%, iar Constituția nu va fi schimbata, așa cum a fost votata in Parlament. In Constituție va ramane, in continuare, termenul de ”soți”, referitor la casatorie.Ion Cristoiu a analizat motivul pentru care PSD nu s-a implicat…

- Peluza Catalin Hildan se opune numirii lui Dan Alexa in funcția de antrenor a lui Dinamo. Ce știm in acest moment in scandalul de la Dinamo: Informații neoficiale obținute de GSP.ro: Bratu nu mai este antrenorul lui Dinamo. Detalii AICI. Transfer spectaculos pregatit de Negoița in locul lui Danciulescu:…

- Angajatii SGU au intrerupt din nou activitatea, luni dimineata, dupa ce si la inceputul saptamanii trecute au recurs la un gest similar. Oamenii sunt nemultumiti din cauza problemelor financiare grave de la SGU, care au dus inclusiv la intarzierea cu doua luni a salariilor. Astazi, aproape 100 de salariati…