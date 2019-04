Stiri pe aceeasi tema

- LUPTATORI… Doi tineri din Vaslui ne arata tuturor ca in viata poti face orice iti place, daca ai ambitie si determinare. Georgiana si Gigel calatoresc in tara si strainatate, practica diverse sporturi, cistiga premii si sunt foarte apreciati la locul de munca. Toate astea in ciuda a doua accidente pe…

- Viața e atat de cruda uneori incat e greu sa o descrii sa sa o accepți. Un caz care poate il poate tulbura și pe cel mai insensibil om de pe planeta s-a produs zilele trecute. O mama care nu a reușit sa-și trateze fiica in timp util, o duce pe brațe catre morga unui spital din apropiere

- Orice institutie, firma sau companie din domeniul medical trebuie sa-si echipeze angajatii cu halate medicale care sa corespunda normelor in vigoare in ceea ce priveste protectia, siguranta si igiena muncii. Iar orice angajator aflat in postura de a-si echipa intreg personalul cu haine de…

- Neil Thompson, in varsta de 35 de ani, a salvat-o pe fiica sa de 13 lui, Hailey, dintr-un incendiu care le-a cuprins casa, iar dupa noua zile chiar el și-a pierdut viața. Barbatul din Lossiemouth,...

- In urma cu aproape doua luni, Gheorghe Gheorghiu a trecut prin clipe grele, dupa ce tatal lui s-a stins din viața. Acum, artistul și-a surprins fanii cu o imagine emoționanta in care apare alaturi de fiica lui, Andra, pe care a mers sa o viziteze in California. Tanara, in varsta de 29 de ani, nu a putut…

- Antonia s-a fotografit alaturi de fiica sa. Imediat ce au vazut imaginea, internauții s-au grabit cu like-urile. Cantareața Antonia are o fiica, Maya, care i-a moștenit frumusețea. Micuța este fermecatoare și atrage privirile imediat. Din pacate pentru artista, Maya nu locuiește cu ea, ci in Italia,…

- Durere fara margini. Un indragit artist din Romania a incetat din viata. Laszlo Trifan, cunoscut mai ales publicului oradean, s-a stins din viata sambata. Vestea teribila a fost data chiar de fiica sa, Andrea, pe retelele sociale.

- Mama lui Adrian Alexandrov, barbatul cu care s-a logodit Elena Udrea si cu care are deja o fetita, lucreaza de ani buni in Italia, revenind in tara si in Sulina, orasul natal, doar in scurte vacante sau in concediu. Ana Alexandrov este insa la curent cu tot ce se intampla in familia ei, tinand legatura…