Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii si-a exprimat frustrarea privind modul in care gestioneaza alesii fondurile publice, majorand pensiile si creand o noua categorie de pensii speciale.

- Senatorii PSD și ALDE nu au fost in sala in numar destul de mare incat legea pensiilor sa treaca la vot. Insa, aleșii puterii au fost prezenți in sala pentru a se asigura ca pensiile speciale nu sunt abrogate, așa cum cerea un proiect supus la vot la scurt timp dupa ce legea pensiilor a picat. Senatorul…

- Comitetul Politic al USR a validat afilierea Uniunii la grupul parlamentar ALDE+Renaissance+USRPlus. „Liberalismul a invins. Tariceanu, Norica Nicolai și Daniel Barbu raman doar o poveste trista pentru Romania”, scrie deputatul Iulian Bulai.Deputatul Iulian Bulai a anunțat pe Facebook: „Comitetul…

- Deputatul Iulian Bulai a anunțat pe Facebook: „Comitetul Politic valideaza afilierea USR la grupul parlamentar ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS. Scriem istorie in Romania și in Europa. Liberalismul a invins. Tariceanu, Norica Nicolai și Daniel Barbu raman doar o poveste trista pentru Romania. Asta am decis…

- ​„ALDE Romania a decis retragerea din ALDE european. Decizia a fost comunicata oficial ALDE European", a precizat sursa citata. Despre decizia ALDE a scris pe Facebook si Alin Mituta, membru PLUS, partid care, alaturi de USR, a negociat cu grupul condus de Guy Verhofstadt participarea la noua forta…

- "Am votat astazi pentru ca Romania sa fie o tara demna si respectata in Europa, pentru ca vocea romanilor patrioti sa se auda clar si raspicat in Parlamentul European, pentru ca batranii care au ridicat aceasta tara sa fie pretuiti cu adevarat, pentru ca viitorul copiilor nostri sa fie acasa si nu…

- Aradul are doi candidați pe lista ALDE pentru Parlamentul European: deputatul Eusebiu Pistru și Virgil Silviu Dima. Eusebiu Pistru a votat la ora 10 a dimineții. „Astazi am votat pentru viitorul Romaniei in Europa!”, a postat Eusebiu Pistru pe contul sau de Facebook. „Imi doresc ca romanii sa fie respectați…

- Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judeacatorilor din Romania (UNJR) atrage atentia asupra caracterului fragil al democratiei, pornind de la dramele magistratilor din Turcia, care sunt persecutati de autoritati. Judecatoarea distribuie pe pagina sa de Facebook scrisori publicate de organizatia…