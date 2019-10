Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Metorologie a emis o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru intervalul 30 septembrie – 13 octombrie 2019. Conform informațiilor transmise de meteorologi, este posibil ca in urmatoarea perioada sa ne confruntam cu primele ninsori ale acestui an.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea in Romania, in intervalul 30 septembrie – 13 octombrie 2019. Dupa un debut extrem de calduros, cu valori și cu 10 grade mai ridicate decat ar fi normal in aceasta perioada, urmeaza o racire brusca, care poate aduce și primele ninsori…

- Valul de aer polar pune stapanire pe Romania, iar temperaturile din termometre vor scadea drastic. Mai mult de atat, meteorologii anunța lapovița și ninsoare in anumite regiuni ale țarii, in timp ce in altele vor fi și condiții de bruma.

- Valul de aer polar cuprinde toata Romania, iar temperaturile vor scadea cu aproximativ 10 grade. Se anunta minime negative in centrul tarii, unde vor fi si conditii de bruma. In zonele inalte, vantul va prezenta intesificari si ar putea aparea chiar lapovita si ninsoarea.

- In zona de vest a tarii, temperaturile vor depasi 36 de grade Celsius la umbra. Deja luni la Timisoara a fost inabusitor. Temperatura medie normala pentru aceasta perioada este de 28 de grade Celsius, dar in aceste zile vom avea de suportat si 35-36 de grade la umbra. Anca Nechita - meteorolog Centrului…

- Un val de aer polar a adus, in Australia, o iarna cum multi localnici nu au mai vazut niciodata. Un strat destul de gros de zapada s-a asternut peste case si campii - bucuria copiilor, care au putut, pentru prima data in viata, sa faca oameni de zapada si sa se bata cu bulgari.

- "Sunt onorat sa revin in Guvernul Romaniei, in funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice. Alaturi de colegii mei, am depus astazi juramantul de investitura la Palatul Cotroceni. Sunt increzator in ceea ce putem realiza impreuna, ca echipa guvernamentala, in continuarea bunelor…

- A NINS noaptea trecuta in Maramures.Romania, lovita de ciclonul care a adus valul de aer rece din tari nordice De doua zile temperaturile sunt anormal de scazute pentru luna lui cuptor. Cei mai afectați sunt romanii aflați in vacanța. Pe litoral, temperatura apei marii a scazut brusc de la 26 de grade…