- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca de miercuri seara pana vineri la pranz sunt asteptate ninsori si strat nou de zapada, si intensificari temporare ale vantului in special in Moldova. In Muntenia sunt asteptate precipitatii mixte, iar in Capitala sunt asteptate ninsori.

- In urmatoarele trei zile se vor semnala ninsori, dar și lapovita si polei, in mai mlte zone din țara, inclusiv Bucuresti, iar vantul va avea unele intensificari pana la moderat, potrivit unei prognoze de ultima ora a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Vremea in Capitala, in intervalul 9-11…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare meteo de ninsori și strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitații mixte, polei, valabila de miercuri de la ora 22.00 și pana vineri, la ora 12.00.Meteorologii avertizeaza ca vor fi perioade…

- Meteorologii au emis avertizare cod galben pentru zile de joi si vineri, 10 si 11 ianuarie, fiind prognozate conditii complicate ale vremii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, conditiile meteo vor fi generate pe teritoriul tarii de iesirea ciclonului sudic, transmite IPN.

- Boboteaza a trecut, dar noi inca avem parte de nopti extrem de reci si de zile cu temperaturi de inghet. Au fost aproape – 24 de grade in anumite zone ale țarii, iar la Cluj-Napoca temperaturile au scazut nopțile trecute pana la -16 grade Celsius. Meteorologii spun ca temperaturile vor crește zilele…

- Meteorologii au emis noi avertizari nowcasting Cod galben de precipitatii mixte, polei si vant puternic, valabile in urmatoarele ore in 12 judete Muntenia si Moldova. Conform Administratiei Nationale de Meteo...

- Alerta meteo de ninsori si viscol pana vineri dimineata. Meteorologii romani au emis avertizari tip Cod Galben din cauza vremii deosebit de reci care va pune stapanire pe Romania, scrie observator.tv.

- Meteorologii ANM au emis o informare de vreme rea valabila incepand de vineri dimineata, de la ora 5, pana duminica, la pranz. In intervalul mentionat vor fi ninsori și intensificari ale vantului la munte, precipitații slabe mixte in zonele joase de relief. In intervalul 16 noiembrie, ora 05 – 18 noiembrie,…