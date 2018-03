Stiri pe aceeasi tema

- Sfatuiti de autoritati sa participe la bursa locurilor de munca, deoarece cei care primesc aceste facilitati sunt conditionati sa isi caute un loc de munca, mai multi beneficiari de ajutoare sociale le-au cerut angajatorilor sa le dea hartii semnate ca nu se gaseste un loc de munca pentru ei, relateaza…

- Marile firme si-au schimbat strategiile anul acesta si prefera sa angajeze tineri, proaspat absolventi, pe care sa-i scoleasca in cadrul unor traininguri, apoi sa-i angajeze in echipa pe noile posturi. In aceasta directie, unii dezvolta proiecte in care implica direct studenti, indiferent de anul de…

- Din cei 300 de asistati social cati sunt in Targoviste, 270 au cazut in depresie. Au si adeverinte medicale care le atesta aceasta boala – exact lucrul de care au nevoie pentru a fi siguri ca nu sunt trimisi la munca. Primarul din Targoviste, Daniel Cristian Stan, a sesizat Colegiul Medicilor, Casa…

- Scene incredibile la Bursa Locurilor de Munca din Targoviște. Asistații social au fost treziți cu noaptea in cap pentru a participa la targul de joburi. Primarul a vrut sa le dea o șansa sa se angajeze și sa nu mai stea la mila statului, insa vechile moravuri pier greu. Așa ca au venit cu sutele, dar…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- Decizia de a nu se acorda sporurile acestor angajați aparține Consiliului Județean Timiș. Reprezentanții instituției care se afla sub umbrela CJ Timiș au cerut acești bani, dar nu li s-au acordat. Cel puțin deocamdata. Președintele CJ Timiș Calin Dobra spune ca daca cei de la DGASPC Timiș…

- Peste 1.000 de angajati din aparatul central al Ministerului Finantelor, adica 80% din total, au incasat in luna decembrie a anului trecut salarii nete de peste 4.600 de lei net pe luna (1.000 de euro net), scrie Ziarul Financiar. Salariul mediu în luna decembrie a anului trecut în rândul…

- O analiza a Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Suceava, cu privire la evolutia ratei șomajului și a angajarilor in prima luna a anului 2018, arata ca persoanele care și-au gasit un serviciu in ianuarie, prin intermediul institutiei, sunt din toate categoriile de varsta. ...

- Un clujean vinde marțișoare din lana netoarsa la Targul de Dragobete din București Dragobetele a dat in Bucuresti startul a doua targuri, organizate de Muzeul National al Taranului Roman si de Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti, unde bucurestenii au venit in numar mare, in ciuda burnitei,…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni.…

- I-a ars casa in 2009, in timp ce se afla la munca intr-o alta localitate, s-a imbolnavit, iar acum nu are niciun venit, fiind ajutat doar de cațiva vecini. Este cazul lui Ionel Sarghi, din satul Tarzii, comuna Oltenești. Voluntarii “Solidar” ne cer ajutorul pentru a aduce o raza de speranța in viața…

- Guvernul Dancila s-a razgandit. Dupa ce anuntase ca firmele de stat si cele private cu peste 50 de angajati sunt obligate sa angajeze un expert in egalitate de sanse, acum a renuntat la aceasta idee. In urma cu aproape doua saptamani, premierul Viorica Dancila anunta ca "vom introduce obligatia…

- Guvernul Romaniei si-a respectat promisiunea de a oferi angajatorilor din industria IT o solutie functionala, astfel incat costurile acestora cu forta de munca sa nu creasca. Mai mult, Guvernul a scutit de impozit si salariatii din IT cu studii medii. Toate acestea arata ca Guvernul acorda prioritate…

- Peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- Fed Cup la Cluj. Restrictii auto si modificari in traseul autobuzelor Primaria Cluj-Napoca anunta instituirea unor restrictii de circulatie cu ocazia desfașurarii evenimentului ”Fed Cup: Romania - Canada”, in perioada 10 – 11 februarie 2018, la Sala Polivalenta. Astfel, circulația rutiera va fi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, ca sporul de 40% de care au beneficiat in 2017 aproape 8.000 de politisti nu a fost taiat, ci a fost valabil, potrivit legii, doar pana in decembrie 2017, iar interpretarea disparitiei acestuia ca o taiere a salariilor este „o manipulare”.…

- Aproape doua milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu sustine ca nu este interesat de salariul sau, pentru ca nu a venit in Parlament pentru acest venit, ci pentru a face treaba, precizand, totodata, ca nu a dorit sa fie liderul grupului PSD de la Camera. Intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, cum…

- Vizibili sau mai greu de identificat atunci cand nu muncesc la spațiile verzi, la curațarea trotuarelor de zapada sau la alte lucrari publice, pietrenii care traiesc din ajutorul social sunt cam aceiași, luna de luna, de ani buni. In Piatra Neamț, persoanele care vor sa primeasca bani, sub forma venitului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca seful SPP, Lucian Pahontu, foloseste, de foarte multi ani, angajati ai acestei institutii pentru a colecta informatii si pentru a incerca sa influenteze oameni din Guvern, din partide intr un sens sau altul,…

- Sute de angajati de la o fabrica din vestul tarii primesc o veste devastatoare! Compania care deținea aceasta fabrica iși face bagajele și inchide porțile... The post Sute de angajati de la o fabrica din vestul tarii isi pierd locurile de munca appeared first on Renasterea banateana .

- Scotocește bine, cauta pana gasești! Mai ai pe acasa bancnote de 500 de lei cu Brancusi? Te vei imbogați! Bancnota de 500 de lei din 1991, cu chipul lui Constantin Brancusi, a fost prima bancnota emisa in perioada post-revolutionara și acum, in 2018, valoreaza o avere! Scotocește bine, cauta pana gasești!…

- Salariul brut orar in industria manufacturiera din Germania este de 31,7 euro, cel mai ridicat din Uniunea Europeana. Muncitorul industrial german este platit cu 5,5 euro pe ora mai bine decat cel...

- Intr-o recenta reuniune, Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul de hotarare inițiat de edilul șef al administrației locale, referitor la Planul de actiuni pentru anul 2018 cuprinzand lucrarile care pot fi realizate cu ajutorul persoanelor majore apte de munca beneficiare ale venitului minim garantat…

- Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, in timp ce administratorul special si-a inaintat demisia de onoare, anunta Primaria Capitalei. Decizia edilului vine ca urmare a accidentului de munca in care doi angajati RADET si-au pierdut viata.

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca in comun cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca a municipiului Chișinau organizeaza Targul locurilor de munca in cadrul celei de-a XVII-a ediții a Expoziției naționale „Fabricat in Moldova".

- Tara, tara, cautam angajati! Inceputul de an a venit cu mii de oferte de munca, atat pentru profesionisti, cat si pentru muncitorii necalificati. Se cauta programatori, constructori, dar si contabili sau bucatari.

- Povestea medicului Alina Buliarca, publicata pe Facebook, in virsta de 35 de ani, este incredibila in zilele de astazi. S-a trezit somera peste noapte si cu o remuneratie de numai 50 de RON pe luna, in ciuda studiilor si specializarii dupa terminarea facultatii. Pentru ca nu reușea sa…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Alina Buliarca, in varsta de 35 de ani, povestește ca, dupa 11 ani de studii superioare și o facultate terminata cu media 9.72, s-a trezit șomera. Pentru ca nu reușea sa iși gaseasca un loc de munca, femeia s-a inscris la studiile de doctorat, pentru care a platit o taxa anuala de 5.000 de lei. Cursurile…

- Unul dintre cele mai sarace orase ale Romaniei trece printr-o noua criza dupa ce in urma cu patru ani a fost salvat de la faliment, cu ajutorul fondurilor guvernamentale. De aceasta data, criza este cauzata de lipsa oamenilor care vor sa munceasca.

- O noua selecție pentru munca in agricultura, de data aceasta la cules de mazare in Danemarca, va avea loc luna viitoare. Se cauta 100 de persoane dispuse la munca fizica grea. Se va lucra intr-o ferma, cu lucratori din diverse țari. Condițiile sunt: varsta minima 18 ani, vorbitori de engleza nivelul…

- Peste 400 de petiții, cea mai mare parte reclamand aspecte referitoare la relațiile de munca, au fost inregistrate la I.T.M. Gorj si rezolvate de catre inspectorii de munca, in 2017. In bilantul prezentat de catre inspectorul sef al institutiei, George Romanescu, se mai arata ca 75.000…

- Aproximativ 700 de angajati ai combinatului siderurgic din Galati s-au adunat, marti, in interiorul unitatii, in fata sediului administrativ, nemultumiti de oferta salariala pe care o face conducerea in cadrul negocierilor Contractului Colectiv de Munca

- Dintre cele 150 de posturi libere, o suta sunt oferite pentru munca in camp si pentru ambalat in depozit, restul de 50 fiind doar pentru munca in camp, in randul carora sunt inclusi: un sofer de autobuz pentru transportul muncitorilor la locul de munca (categoria D si atestat), doi soferi…

- Salariul mediu brut, una dintre conditiile care trebuie indeplinita de strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca, a fost majorat de la 3.131 la 4.162 de lei, in contextul noilor modificari legislative, informeaza IGI. Potrivit sursei citate, salariul minim…

- Persoanele care se prezinta la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Dolj pentru a solicita acordarea indemnizației de șomaj, inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca sau acordarea altor drepturi legale nu mai trebuie sa prezinte ...

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize Bestjobs, citata de Agerpres.

- De mai multi ani, evidenta muncii se face in format electronic, cu ajutorul Registrului general de evidenta a salariatilor, astfel ca nu mai exista carnete de munca. Totusi, atunci cand au nevoie, angajatii pot dovedi cat au lucrat de-a lungul anilor cu ajutorul adeverintei de vechime in munca. In articolul…

- Locuri de munca in Emiratele Arabe Unite. Romanii care vor sa lucreze in Orientul Mijlociu au la dispoziție mai multe joburi in aceasta perioada. Un mare avantaj al acestor locuri de munca in Emiratele Arabe Unite este ca salariile sunt scutite de taxe. Joburile disponibile sunt foarte diverse, de la…

- Guvernul a aprobat joi, prin memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform Codului fiscal, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special,…

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford s-au inteles in privina semnarii Contractului Colectiv de Munca. Salariul brut al angajatilor va creste de anul viitor, iar astfel nu o sa fie afectat absolut deloc netul.

- Ford Romania a finalizat necogierile cu sindicatele uzinei din Craiova la cateva zile dupa ce in presa a ajuns un document prin care compania americana ameninta angajatii ca daca nu vor fi de acord cu oferta propusa, nu vor transfera contributiile si nu vor mari salariul brut, astfel incat fiecare…

- Potrivit unui raport pe care administrația CE Oltenia il va prezenta acționarilor in prima ședința de anul viitor, privind masurile de prevenire și protecție adoptate de companie in anul in curs pentru asigurarea securitații și securitații lucratorilor, au fost constatate stari de pericol grav…

- Angajatorii romani sunt cei mai optimisti din regiunea EMEA in ceea ce priveste activitatea de angajare in intervalul ianuarie - martie 2018, alaturi de cei sloveni, potrivit celei mai recente editii a studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca. Previziunea Netă de…

- Angajatorii romani dau dovada de cel mai ridicat grad de optimism in ceea ce priveste ritmul de angajare din ultimii noua ani, 22% dintre ei prognozand o crestere a numarului de angajati in primul trimestru al anului viitor, potrivit studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta…

- Aproximativ 50 de angajati de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta, de la Casa Judeteana de Pensii Constanta si de la Inspectoratul Teritorial de Munca din Constanta au declansat, marti, un protest spontan, in fata sediului care gazduieste aceste institutii, oamenii fiind…

- Mai mult de jumatate dintre angajații romani ar fi dispuși sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar care sa le ofere mai mult timp liber, in contextul in care Romania trece printr-o criza pe piata muncii, este concluzia unui studiu efectuat de Hunters, divizie a companiei de cercetare Unlock…