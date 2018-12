Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Razbunatorii: Razboiul Infinitului/ Avengers: Infinity War", de Joe si Anthony Russo, este, cu incasari de peste 2 miliarde de dolari, lider in box office-ul mondial din 2018, iar primele zece pozitii sunt dominate de pelicule cu supereroi, inspirate de benzi desenate, relateaza Mediafax.La…

- A fost un an plin cu pelicule de succes care au cucerit box office-ul inca din prima zi a lansarii. Un astfel de film este locul intai al clasamentului, lungmetrajul "Razbunatorii: Razboiul Infinitului/ Avengers: Infinity War", de Joe si Anthony Russo.

- Traficul rutier este oprit, luni, pe mai multe drumuri nationale, iar din cauza lipsei de tensiune in reteaua de contact, circulatia feroviara este intrerupta in judetele Gorj si Hunedoara. Portul Mangalia este inchis si el, din cauza vantului, iar curse aeriene au fost anulate pe Aeroportul din Sibiu.

- Specialiștii NASA au sarit in ajutorul lui Tony Stark/ Iron Man, emblematicul personaj al francizei "Avengers", interpretat de Robert Downey Jr., dupa ce echipamentul tehnic al acestuia a fost distrus la finalul lungmetrajului "Avengers: Infinity War", potrivit mashable.com, scrie Mediafax.Trailerul…

- Trailerul filmului „Avengers: Endgame”, lansat sambata de Disney, a stabilit un record de vizualizari pentru 24 de ore, scrie news.ro.Primul trailer al urmatorului film din seria Marvel a fost vizionat pe platformele online de 289 de milioane de ori in 24 de ore. Doar pe YouTube, el…

- NASA a dat publicitatii prima fotografie realizata de sonda InSight pe suprafata planetei Marte, dupa ce acest modul spatial a asolizat cu bine luni seara pe "Planeta Rosie" la finalul unei calatorii in spatiu ce a avut o durata de aproape sapte luni, informeaza Press Association. Sonda spatiala Mars…

- Accident rutier pe E70, la iesire din Draganesti Vlasca spre Bucuresti in Eveniment / on 09/11/2018 at 22:27 / Un accident rutier in care au fost implicate doua masini, dintre care una a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat, a avut loc, cu putin timp in urma, pe E70, la iesire din localitatea Draganesti…

- Noul Spider-Man, interpretat de actorul Tom Holland (22 de ani), a avut deja trei apariții in peliculele Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming și Avengers: Infinity War. Cand Universul Marvel va deveni prea mic pentru un erou așa de mare, locul lui Tom va putea fi luat de unul din frații…