Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai frumoase si cunoscute colinde romanesti vor fi prezentate saptamana aceasta la Sfantu Gheorghe in cadrul Festivalului de colinde si obiceiuri de iarna "Craciunul la romani", organizat de Fundatia "Mihai Viteazul" sub genericul "Colindul Unirii". Festivalul, ajuns la cea de-a 28-a editie, a…

- Festivalul de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”, derulat sub genericul „Colindul Unirii”, va fi deschis astazi, prin glasuri de copii. Timp de aproape o saptamana, colindatori din țara, dar și din strainatate vor da vestea Nașterii Domnului Iisus Hristos, prin concerte de colinde.…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe și Asociația Centrul Cultural „Ardealul” din Subcetate – județul Harghita au organizat miercuri, 5 decembrie, la Palatul Copiiilor din Sfantu Gheorghe, o seara culturala la care au participat parinți, preșcolari, educatori și profesori. In prima parte a…

- Fundația „Mihai Viteazul” a organizat duminica, 19 noiembrie 2018, o excursie cu tema de mai sus, pentru elevii participanți la concursul de istorie – literatura al manifestarii „Mihai Viteazul și Visul Unirii” și pentru membri ai acestei fundații. Primul obiectiv vizitat a fost Cetatea țaraneasca…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru Festivalul internațional de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”. Ediția din acest an va fi una speciala: va fi dedicata Centenarului Marii Uniri și se va desfașura sub genericul „Colindul Unirii”, propunandu-și…

- Sute de persoane, de toate varstele, au participat ieri la adunarea populara și la programul derulat in cadrul ediței cu numarul XXIX a manifestarii „Mihai Viteazul și visul Unirii”. Evenimentul, organizat de aproape trei decenii de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, reprezinta un…

- Fundația sarbatorește numele Marelui Voievod, patronul sau spiritual, și aduce in conștiința publicului faptele sale Inca de la inființare, an de an, Fundația „Mihai Viteazul” aduce un omagiu Domnului „Țarii Romanești și Ardealului și Moldovei ”, așa cum s-a intitulat Mihai Viteazul. Fire energica,…

- Pentru al patrulea an consecutiv, mijlocul lunii octombrie a adus la Sfantu Gheorghe un eveniment de suflet: Balul costumului popular. Organizat de catre Fundația „Mihai Viteazul”, balul a avut loc vineri seara, reunind nu doar localnici, dar și persoane din imprejurimi, intr-o mare hora a bucuriei.…