Au venit colindători, florile dalbe/ Printre ei şi ciorditori/ Noaptea, pe la cântători… F. T. Sfaturile/ indemnurile de a fi mai buni, mai intelegatori etc, etc, in perioada asta or fi valabile pe retelele de socializare, intre oameni normali, la slujbele bisericești, dar in realitate lucrurile nu sunt atat de frumoase precum un brad impodobit! Nu este o constatare a noastra, ci a politistilor care, in baza experientei din anii precedenți, avertizeaza ca spiritul Sarbatorilor de Iarna merge brat la brat cu fenomenul infractional. Si, tot in aceasta perioada, in loc de constatarea „Dumneavoastra nu cunoasteți țaranul roman”, se poate spune „Dumneavoastra nu cunoasteti infractorul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

