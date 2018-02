Stiri pe aceeasi tema

- Argentina - incapabila sa-si localizeze, in pofida ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord - a promis miercuri o recompensa in valoare de cinci milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, conform news.ro.Recompensa…

- Un grav accident rutier a avut loc, ieri, pe raza localitatii Costisa, judetul Neamt, potrivit ziarpiatraneamt.Conform sursei citate soferul unui autoturism care se deplasa de la Bacau la Piatra Neamt a incercat sa evite coliziunea cu o masina din fata sa care a franat brusc si s a izbit frontal cu…

- Premierul Viorica Dancila a explicat, joi, ca Legea salarizarii a avut la baza mai multe principii, intre care "plata egala la munca egala", mentionand ca acesta a dus la scaderea salariilor foarte mari. "Legea salarizarii are la baza cateva principii importante, la munca egala, plata egala este unul…

- Hassan Firouzabadi, in prezent consilier militar al ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a facut aceasta afirmatie in timp ce era intrebat de mass-media locale despre arestarile recente ale unor ecologisti din aceasta tara. El a mentionat ca nu cunoaste detalii cu privire…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca Darius Valcov nu va fi schimbat din functia de consilier de stat pana la o decizie finala, ea precizand ca nu si-a ”abandonat” niciodata un membru al echipei sale si ca trebuie aplicata prezumptia de nevinovatie si in cazul sau. ”Nu am abandonat…

- Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate, dupa ce ar fi cerut de la o firma de constructii 20% din valoarea unor contracte publice, in perioada in care era edil. Darius Valcov a fost numit in luna ianuarie…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat marti o vizita inedita pe Inaltimile Golan ocupate, in apropierea frontierei cu Siria, si i-a avertizat pe inamicii Israelului sa nu-i "testeze" determinarea, informeaza Reuters. Netanyahu a pus in garda impotriva oricarei incercari a Iranului…

- Lituania acuza Rusia ca a amplasat in enclava Kaliningrad rachete capabile sa transporte ogive nucleare, in conditiile in care relatiile dintre Moscova si Occident se afla la un nivel minim dupa sfarsitul Razboiului Rece, scrie AFP.

- Un elicopter militar s-a prabusit peste o casa dintr-o zona rezidentiala din Japonia. In aparatul de zbor se aflau doar doi piloti. Unul dintre ei si-a pierdut viata, iar celalalt este in stare grava.

- Administratia Trump a atacat vineri reteaua financiara a gruparii Hezbollah, impunand sanctiuni impotriva a sase indivizi si sapte entitati in cadrul unui efort de a combate influenta Iranului in Orientul Mijlociu si dincolo de aceasta regiune, relateaza Reuters si AFP. 'Administratia este decisa…

- Tudor-Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor:…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a protestat joi impotriva adoptarii in Polonia a unei legi 'inacceptabile' ce vizeaza sa apere imaginea tarii si permite urmarirea in justitie a celor care neaga crimele nationalistilor ucraineni comise intre 1925 si 1950, informeaza AFP. …

- Darius Vâlcov a fost numit în funcția de consilier de stat în Guvernul Dancila. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și este semnat de Viorica Dancila. Decizia este contrasemnata de secretarul general al Guvernului, Ioana Andreea Lambru. Vâlcov…

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru infiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cat mai repede pe masa Guvernului si apoi in dezbaterea Parlamentului, potrivit unui comunicat al ministerului…

- O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, incidentul avand loc intr-un coafor din orasul dambovitean Titu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.Se pare ca omorul s-a petrecut pe fondul geloziei, scrie agerpres.ro. Citește și: Carrefour…

- Istoviti de coruptie si instabilitate guvernamentala, tot mai multi tineri romani inalt calificati aleg sa emigreze in Occident. Este un fenomen de amploare care, pentru moment, nu ingrijoreaza prea mult puterea, scrie Liberation.

- Pe data de 17 ianuarie, Primaria Constanta a emis Certificatul de urbanism nr. 42, pentru SC Princesse Star SRL. Societatea l a avut ca asociat, in trecut, pe Gheorghe Stoica, prosper om de afaceri, cunoscut ca apropiat al fostului presedinte al CJC, Nicusor Constantinescu, fost consilier local al municipiului…

- Omul de afaceri Dan Voiculescu neaga acuzațiile lui Traian Basescu potrivit carora Klaus Iohannis ar fi fost la Grivco. Și spune despre Basescu ca este un ticalos și mincinos. "Afirmațiile lui Basescu Traian sunt mincinoase. Presedintele Klaus Iohannis nu a fost niciodata la Grivco. În…

- Emisari ai Armatei Siriene Libere (FSA) au cerut oficialilor americani in cadrul unei intrevederi la Washington reluarea programului suspendat de ajutor militar al CIA pentru contracararea influentei Iranului in Siria, au informat surse din opozitia siriana, relateaza luni Reuters. Mustafa Sejari,…

- Trump certifica tratatul nuclear cu Iranul pentru ultima data spunand ca pana va veni vremea sa il aprobe din nou Statele Unite se vor fi retras din acesta, scrie BBC News. Președintele american Donald Trump va mai certifica acordul nuclear cu Iranul doar o singura data inainte de a denunța acordul…

- Principalele partide din Ungaria isi exprima, prin comunicate de presa, “revolta” fata de afirmatiile facute de premierul roman Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc. Reprezentantii FIDEZS au interepretat afirmatiile premierului…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier I/asistent in cadrul Serviciului relații publice și resurse umane –

- Daca va intrebati de ce sunteti inca singuri, motivul s-ar putea sa fie incopatibilitatea. Gasirea unei persoane compatibila zodiacal ar putea fi biletul pentru o relatie de durata, spun astrologii. Va prezentam nativii care nu vor face niciodata casa buna impreuna.

- Autoritatile iraniene l-au arestat pe fostul presedinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, pentru sustinerea actiunilor de protest din tara in timpul unei vizite in orasul Shiraz, anunta publicatia arabe, Al-Quds Al-Arabi, citand surse de la Teheran.

- Vremea rea face ravagii in Europa. Mai multe țari din Occident sunt afectate de furtuna Eleanor. (Detalii AICI)Intr-o stațiune de schi din Austria, viața turiștilor aflați pe partie a fost pusa in pericol din cauza vantului puternic, care atinge și 150 km/h, scrie b1.

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca nu a fost citat de DIICOT in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de savarsirea infractiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave. “Nu am primit nici o citație din partea DIICOT”, a fost declaratia oficiala a lui Emil Boc,…

- Seful Gardienilor Revolutiei, generalul Mohammad Ali Jafari, a dat asigurari miercuri ca este in masura sa anunte ”sfarsitul razvratirii”, referindu-se la protestele fata de putere si dificultatile economice care zguduie Iranul de aproape o saptamana, relateaza AFP. ”In aceasta razvratire au existat…

- O adolescenta palestiniana in varsta de 16 ani care l-a palmuit pe un militar israelian in cursul protestelor violente din Cisiordania a fost arestata preventiv si va fi inculpata de procurorii israelieni pentru atac in forma agravata, informeaza cotidianul Haaretz si agentia Reuters.

- Dupa ce a ajuns în 2012 la cheremul Guvernului, pe vremea când Executivul PSD condus de Victor Ponta avea nevoie sa publice rapid Ordonanțele controversate, Monitorul Oficial se muta acum la Camera Deputaților, dupa ce Guvernul "s-a ars" cu

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca decizia prin care Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca ar fi incalcat independenta sistemului judiciar este una "emotionala". Ministrul face trimitere la decizia Curtii Constitutionale in cazul "Belina", despre care spune ca ii confirma…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta.Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei.Data de 18 martie va coincide…

- Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, susține ca primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea a pompat anul acesta 189 de milioane de euro în cele 22 de firmele ale Primariei Generale care sunt administrate de apropiații ei și ca anul viitor suma va fi de cel puțin

- O tânara din Marea Britanie a apelat la unul din cele mai comune obiceiuri ale femeilor, însa acest lucru i-a distrus pentru totdeauna frumusetea! A vrut sa îsi vopseasca parul, dar efectul a fost unul devastator.

- Iranul a denuntat miercuri decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si a avertizat ca aceasta decizie ar putea provoca "o noua Intifada", sau revolta palestiniana, informeaza AFP. Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran a denuntat intr-un…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din Craiova au anunțat, luni, trimiterea in judecata a unui consilier din cadrul ANAF, acuzat de comiterea infracțiunii de luare de mita in forma continuata. Este vorba de craioveanul Viorel Popescu, la data faptelor consilier ...

- "Imi pare foarte rau pentru generalul Flynn. Foarte rau. A avut o viata puternica, iar acum imi pare foarte rau", a declarat Donald Trump luni dupa-amiaza. "Hillary Clinton i-a mintit de multe ori pe agentii FBI si nu i s-a intamplat nimic. Flynn a mintit si i-au distrus viata. Este foarte…

- Moment emotionant, vineri dimineata, la festivitatile organizate de Prefectura in Parcul 1 Decembrie din Oradea, cu prilejul Zilei Nationale. Dupa discursul prefectului Ioan Mihaiu, care a dat citire...

- In Africa, bivolii omoara lei. In Romania, bivolitele sunt tinute in staul, pentru lapte si carne. In localitatea Hulubesti, judetul Giurgiu, obiceiul cresterii bivolilor este vechi. ”Noi am pomenit bivoli in curte de cand ne-am nascut”. Traditia micilor ferme de bivoli din Campia Romana este insa pe…

- "Israelul ia in serios amenintarea iraniana. Este o lectie a istoriei noastre. Am spus clar, de mai multe ori, ca nu vom accepta arme nucleare in mainile Iranului. De asemenea, nu vom permite concentrarea fortelor iraniene in apropierea frontierei noastre, in regiunea siriana in general sau oriunde…

- Sistemul educațional din Romania are nevoie de profesori bine pregatiți, de absolvenți care sa se adapteze la schimbarile de pe piața muncii, dar și de educație timpurie, a declarat, joi, in cadrul Smart Alliance Innovation Summit, Ligia Deca, consilier de stat in Departamentul Educație și Cercetare…

- "Desi Consiliul Superior al Magistraturii, asa cum rezulta din comunicatul de presa din 7 februarie 2017, a invitat reprezentantii autoritatilor statului, institutiile de presa si societatea civila, la o abordare echilibrata si rezonabila a dezbaterii publice, ca semn de asumare a pozitiei democratice…

- Multiple surse aflate la o cina privata organizata in luna iulie au afirmat ca H. R. McMaster, consilierul pe probleme de securitate nationala al SUA, l-ar fi ridicularizat pe pressedintele Donald Trump si pe alti membrii importanti de la...

- Zgomote subacvatice au fost detectate luni de sonarele a doua nave participante la operatiunea de cautare a submarinului militar argentinian San Juan, disparut de miercuri cu 44 de membri ai echipajului la bord, potrivit purtatorului de cuvant al marinei argentiniene, citat de AFP. Sunetele, a caror…