Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul Constanța a invins-o pe Gaz Metan Mediaș, luni seara, la Ovidiu, scor 4-1, in etapa a noua din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Profeția devastatoare de care Liviu Dragnea nu a ținut cont: ‘I-am spus-o in fața’ Gabriel Iancu a deschis scorul in minutul 16. Dupa pauza, Bogdan…

- Peste 70 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre echipele FC Viitorul si Gaz Metan Medias, din cadrul Campionatului National de Fotbal, Liga I.Partida se disputa astazi, 16 septembrie…

- FC Viitorul primeste, in aceasta seara, vizita celor de la Gaz Metan Medias. Echipa lui Gheorghe Hagi are nevoie de victorie pentru a nu pierde contactul cu plutonul fruntas al clasamentului Ligii 1. Echipa constanteana se afla in acest moment pe locul 4, cu 15 puncte, iar cu o eventuala victorie contra…

- FC Viitorul vrea sa intrerupa seria rezultatelor de egalitate obtinute in Liga 1. Echipa lui Gheorghe Hagi va juca, duminica, de la ora 18.00, cu FC Voluntari, formatie care vine dupa o infrangere drastica cu Gaz Metan Medias, scor 0-3. Viitorul a terminat la egalitate in ultima etapa disputata, scor…

- FC Viitorul a obtinut, duminica seara, cea de-a treia victorie consecutiva in Liga 1. Echipa lui Gheorghe Hagi a primit, la Ovidiu, vizita celor de la Hermannstadt. Dupa o prima repriza in care nu s-a inscris, a urmat partea secunda, care a adus spectacolul. Viitorul a punctat de doua ori, in minutele…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi", de la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul FC Hermannstadt, din etapa a…

- Dupa doua etape disputate din acest sezon al Ligii 1, FC Viitorul este lider. Echipa lui Gheorghe Hagi are doua victorii din doua, dupa ce a trecut cu 5-0, la Ovidiu, de Dinamo si 1-0, la Ploiesti, de Chindia Targoviste. Trupa lui Hagi are un inceput perfect de sezon, in ciuda plecarilor lui Ianis…