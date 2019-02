Au ucis pentru bani de pacanele si toale Terifiant! Iubita criminalului de la Tomsani a tinut lanterna telefonului pentru ca ucigasul sa vada unde loveste. Politistii sunt ingroziti de-a dreptul dupa ce au scos la iveala detalii cutremuratoare despre crima de la Tomsani, Valcea. Un batran a fost ucis la sfarsitul saptamanii de un nepot si iubita acestuia pentru banii de medicamente. Crima […] Au ucis pentru bani de pacanele si toale is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Doi tineri sunt responsabili pentru moartea batranului din Tomșani, Valcea, ucis pentru banii de pensie. Un baiat, in varsta de 18 ani și o fata, de 19 ani, au fost reținuți astazi de polițiști.

