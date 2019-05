Au trăit doi ani cu un stup de albine în perete Cei doi, care locuiesc in orasul Granada, Andaluzia, au fost la inceput derutati de bazaitul care se auzea din perete de doi ani, pana cand acesta a devenit extrem de deranjant, pe masura ce temperaturile din zona cresteau, si s-au hotarat sa cheme in ajutor un apicultor din zona.



"Timp de circa trei luni a fost un zgomot insuportabil si nu au stiut ce sa faca", a declarat expertul Sergio Guerrero pentru CNN. "Doar imaginati-va!", a spus el.



Apicultorul experimentat a declarat ca a fost socat ca cei doi au reusit sa traiasca cu acest zgomot atat de mult timp.



"Cu…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

