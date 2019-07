Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie, cinci moldoveni, un rus si doi romani au pornit in calatoria vietii lor. Desi au mai trait anterior experienta unei expeditii in conditii extreme, aceasta a fost unica si deosebita.

- Duminica 30 iunie s-a stins din viata Elena Arnautoiu (100 de ani), un simbol al luptei anticomuniste, sora fratilor Toma si Petre Arnautoiu, cei care au condus cea mai lunga si puternica rezistenta anticomunista din Europa, intre 1949 si 1958. Nascuta pe 12 aprilie 1919 la Nucsoara, Elena Ion Arnautoiu…

- Polițiștii locali au organizat și in aceasta saptamana o acțiune in doua cartiere din Timișoara cu scopul de a afla problemele de care se plang cetațenii. Oamenii legii au mers, ieri, in Fratelia și Steaua, unde au stat de vorba cu aproximativ o suta de timișoreni. Aceștia au sesizat probleme diverse,…

- O ospatarița de la un restaurant a suferit arsuri pe fața, dupa ce o bricheta a explodat intr-un vas cu supa. Incidentul a avut loc intr-un restaurant din orașul Kunming, sudul Chinei.Femeia incerca sa scoata bricheta scapata de un client, scrie observator.tv.

- O femeie a tras o sperietura sora cu moartea, in timp ce mergea liniștita pe strada. Doi barbați au vrut sa o rapeasca ziua in amiaza mare, insa gestul pe care l-a facut i-a salvat viața.

- Un bebeluș a murit in brațele tatalui sau, dupa ce barbatul și mama copilului au adormit impreuna pe o canapea, in fața televizorului lor. Cand s-au trezit, aceștia au descoperit ca nou-nascutul nu mai respira.