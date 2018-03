Stiri pe aceeasi tema

- O decizie similara va fi luata, cel mai probabil, si de Comitetul de Urgenta al AJF Arad, la solicitarea majoritatii afiliatilor. Astfel, in acest sfarsit de saptamana, vom avea parte doar de jocuri de Liga 4, etapa cu numarul 15 din Liga 5, Seriile A si B, precum si prima etapa a returului…

- Cealalta echipa din Arad, Westar, a incheiat pe ultimul loc (6), cu 3 puncte, dupa un succes cu CNMB Rm. Valcea.

- Valoarea investitiei se ridica la suma de 25 de milioane de lei. Entuziasmat, Poplicean ne-a declarat ca, fara sprijinul primit de la Bucuresti, aceste lucrarile nu ar fi prins niciodata contur. Pe de alta parte, edilul a mai precizat ca, in cel mult o luna, se va deplasa din nou la Ministerul…

- Aflata pe poziția a treia in clasamentul finalului de tur, CS Navodari va fi oaspetele aradenilor, pe stadionul din cartierul Sinicolau Mic, sambata, de la ora 10.00, finalista din ediția precedenta intarindu-și lotul cu trei rugbiști de la CSM București. Avand condiții de prima liga, in ceea ce…

- Meciurile vor fi arbitrate de Octavian Șovre și Laurențiu Danșa. Intr-o alta ordine de idei, din data de 15 aprilie va debuta faza a doua a campionatului, cea a play-off-ului, tur-retur, in care vor intra primele șase echipe cu punctele injumatațite. Primele doua clasate se vor califica la…

- La disciplina viteza, in 5 și 6 mai, in orașul nostru are loc CN de juniori pe motodrom, intrecere care se incheie la Arad, in 13-14.10. In fine, secțiunea SuperMoto poposește pe Mureș cu etapele I și III a „Internaționalelor Romaniei" (5-6 mai, respectiv 13-14 octombrie).

- Cititorul nostru se plimba liniștit pe malul Begai, in zona Turnului de apa din Iosefin, iar la un moment dat a observat panoul care semnalizeaza investiția privind reabilitarea malurilor Begai in … Bega. Panoul era prins undeva pe mal, langa Pasarela Gelu, care face legatura intre strazile…

- Sportivul legitimat la CSM București a aruncat bila la 19,66 m. Delegația Romaniei a cucerit o medalie de aur, prin Alexandru Novac, in proba de aruncare a sulitei, categoria Under-23.

- Tot in sedinta de la mijlocul saptamanii s-a stabilit ca Liga 4 sa porneasca la drum sambata, 10 martie, conform programului initial, pentru a evita o a treia etapa intermediara, stiut fiind faptul ca pana pe 11 iunie trebuie trimis la FRF numele campioanei judetene. In fine, finala Cupei…

- Astfel, in timp ce baiatul sau era audiat, polițiștii aradeni l-au depistat in trafic pe Leo de la Strehaia, punand astfel in aplicare mandatul de aducere emis pe numele lui. Polițiștii l-au transportat, sub escorta, in județul Mehedinți. Luni dimineața, in municipiul București și alte doua…

- Rezoluție a organizației județene PSD Arad „Am adoptat in urma consultarilor și dezbaterilor interne, intr-o conferinta extraordinara a filialei județene, o rezoluție unanima de acordare a unui mandat de incredere si sustinere a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, la Congresul Extraordinar al formatiunii,…

- Organizația locala a USR Curtici a inaugurat, la finele saptamanii trecute, noul sediu aflat pe Bulevardul Revoluției, numarul 49, scara B – parter, in prezența unei delegații a organizației județene Arad din care au facut parte președintele Vlad Botoș, senatorul Adrian Wiener, deputatul Sergiu Vlad,…

- Confruntarile au loc vineri, de la ora 18.00, și sambata, incepand cu ora 11.00, la „Delfinul”, fiind unele cu final cunoscut, in condițiile in care vecinii din Bihor au un lot și o potența financiara superioara. In echipa de pe Crișul Repede evolueaza vedele AMEFA-ei din sezonul trecut, Levente…

- Copil este principalul favorit al competitiei din California, in urma succesului avand asigurat un cec de 2.580 dolari si 10 puncte ATP. Tenismenul lui CSM Arad a reusit 6 asi, dar a comis si 5 duble greseli.

- E oficial, CNAIR a anuntat in sfarsit numele castigatorului in cazul contractului pentru centura sud. Astfel, invingatoare a fost desemnata oferta depusa de italienii de la Tirrena Scavi S.p.A, iar valoarea de semnare a contractului este de 272.432.921,95 lei, fara TVA. Durata contractului…

- Din cei 27 arbitri din lotul de Liga 4, doi au picat testul fizic – Sorina Betea si Calin Mateut, iar alti doi, pe cel teoretic – Tudor Grosan si Alin Bolcas. Pentru a deveni delegabili, cei patru „corigenti” vor putea sa sustina o noua testare, sambata, 3 martie, odata cu arbitri din loturile de…

- „Raportul citit de ministrul justiției este un atac politic la adresa independenței justiției. Oricine a putut observa in ultimul an ca PSD a facut un scop din oprirea luptei impotriva corupției, iar incercarea de demitere a șefei DNA se inscrie in aceasta direcție. Este evident ca ministrul justiției…

- „Primarul Turcin propune ca anul acesta sa se aloce celor doua școli 0,25% din bugetul de anul trecut. Așa ceva nu s-a intamplat niciodata, nici macar in localitați unde s-a dorit desființarea școlilor! In loc sa investeasca in educație, primarul de la Pauliș iși bate joc de copiii noștri și de profesorii…

- „Compania Naționala de Investiții deruleaza cateva proiecte extrem de importante in municipiul Arad: construcția unui nou bazin de polo, in cadrul programului „Bazine de inot“, „Modernizare instalatie de nocturna si alimentare cu energie electrica la Stadionul UTA” si „Lucrari de amenajare gazon,…

- Asa cum a promis la momentul demararii cursului de specializare in Management Sportiv – Administrator de structuri sportive, organizat de Universitatea „Aurel Vlaicu”, in parteneriat cu Federatia Romana de Fotbal, presedintele Razvan Burleanu va fi prezent, din nou, in orasul nostru la cursul festiv…

- Acum, pe terenul de aproximativ 35.000 de metri patrați al fostei fabrici va fi construit un complex rezidențial de catre SC Complex Rezidențial Arcade SRL, cu sediul in București. Pe scurt, aici vor fi amenajate 305 de apartamente in sase blocuri cu patru etaje+etaj retras, 22 de case cu…

- Federația Romana de Tenis a anunțat ca a fost stabilit orașul care va gazdui intalnirea de Cupa Davis by BNP Paribas dintre Romania și Maroc, din turul 2 al Grupei a II-a, zona Europa/Africa, din 7-8 aprilie 2018. Astfel, dupa consultari cu componenții echipei Romaniei și cu capitanul nejucator Gabriel…

- In acest sfarșit de saptamana, daca prognozele meteo se vor adeveri, va ninge in Arad. Șansa de precipitații este de 90% in acest moment și totul depinde de gradele in minus pentru ca ploaia sa se transforme in ninsoare. Minimele vor cobori la – 2 grade Celsius și nu vor depași 7 grade Celsius.…

- Tanarul a fost depistat de polițiștii de la Imigrari din Timiș in cadrul unei acțiuni specifice. Are 20 de ani și nu mai are drept de ședere legal pe teritoriul țarii noastre. „In urma verificarilor efectuate, polițiștii de la Imigrari au constatat ca cetateanul strain a fost solicitant…

- Elevele pregatite de prof. Cristina Tamas au fost invinse de: CSS Nr. 5 Bucuresti, scor 36-52; CSS Sf. Gheorghe, scor 42-55 si Sportul Studentesc, scor 40-76. Urmeaza alte doua turnee, aradencele sperand sa prinda locul 3 in grupa, ultimul care asigura prezenta la turneul final.

- Cei doi copii, ambii in varsta de doi ani, sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, unul de trei zile, iar celalalt micuț de patru zile. „Sunt doi copii internați, cu suspiciune de gripa, de doi ani. Unul este cu complicații, cu pneumonie,…

- Fototerapia este un tratament revolutionar dovedindu-se superioara tratamentelor conventionale atat in ceea ce priveste eficienta cat si siguranta comparativ cu terapiile medicamentoase. Panoul are o combinatie de ultraviolete A si B, permitandu-ne sa facem un tratament combinat, sau…

- Urmatoarele partide vor fi decisive pentru ei. Proxima „verificare” e maine, la Santana, contra echipei locale Unirea. Meciul incepe la ora 16. Apoi, miercuri, UTA da piept cu Soimii Lipova (ora 12, teren Sanicolau Mic, iar daca gazonul nu e practicabil se va cauta alta varianta de stadion,…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, polițiștii au fost sesizați, duminica dimineața, despre producerea unui accident rutier pe DJ 691. Conform acestora, un biciclist de 56 de ani a fost lovit de o autoutilitara, al carei șofer a parasit apoi locul accidentului. In urma impactului, biciclistul…

- In Timisoara se construieste destul de mult in domeniul rezidential, in acest moment in lucru fiind aproape 200 de proiecte. Peste 1.500 de ansambluri rezidentiale avand autorizația recent obținuta sau aflate in faza de obținere a Planului Urbanistic Zonal sunt in acest moment in constructie…

- Arestul este doar o forma prin care procurorii iși arata puterea, prin urmare, politicienii cu funcții inalte nu ar trebui arestați, opineaza parlamentarul PSD pentru Euronews, potrivit stirileprotv.ro. ”Daca ai o persoana corupta, un demnitar cu functie inalta, nu trebuie sa arestezi…

- In acest context, ITM Arad a anunțat ca va organiza marți, 6 februarie, o noua intalnire cu angajatorii și angajații. Discuțiile se vor desfașura incepand cu ora 10.00, la sediul Rectoratului Universitații Aurel Vlaicu din Arad (in Centru, langa Primarie – fostul Liceu Sanitar). „La…

- Mi-am zis ca asa nesimtire mai rar poti intalni. Toate asteptarile mi-au fost spulberate cateva ore mai tarziu. Ora 17:15, strada Vasile Goldis. Ca de obicei, toata partea dreapta a strazii era ocupata de masini parcate, dar, pe deasupra, si pe partea stanga erau masini, parcate direct pe trotuar.…

- In ultima conferinta de presa sustinuta la Resita, senatorul Marcel Vela a precizat ca la aceasta ora PNL se afla pe un trend ascendent in ceea ce privește procentul electoral al partidului, in sondajul intern, realizat de PNL, acesta fiind cotat cu 30% din preferințele alegatorilor. „PSD nu este…

- „Sunt mulțumit de lot și consider ca mai avem nevoie de cațiva juniori. Suntem in cautari, trei sau patru juniori ii avem deja și ne-ar mai trebui inca doi. Acești doi ar putea fi chiar și de la centrul nostru. Dupa plecarea de la echipa a lui Razvan Dulap, cred ca ar mai trebui sa aducem…

- Astfel, fetele cuplului Cherecheș – Boldor vor susține urmatorul joc oficial in 3 februarie, de la ora 15.30, la Arad, cu Corona Brașov. Din intrecerea ligii secunde, care a avut la startul seriei vestice 14 formații, s-a mai retras, in aceste zile, și KSE Tg. Secuiesc, echipa clasata…

- De data aceasta, ambasadorii campaniei, Brankica Hadzovic si Marcel Urban, insotiti de celelalte componente ale lotului au ajuns prin scolile din judet. Insotiti de reprezentanti ai Fundatiei #Cu drag pentru Viitor și Asociatia Cetatea Voluntarilor, condusa de neobosita Anamaria Nyeki. …

- Acțiunea, sub forma de sesiune informaționala, a avut ca scop promovarea in randul elevilor de liceu a carierei militare și dezbaterea cu elevii a avantajelor și dezavantajelor unei cariere in armata. La dezbaterea de la Ineu, la care au participat elevi din Ineu, Buteni și Sebiș, au fost prezenți…

- „Cu tot respectul, domnule Bilcea, insa in primul rand: creșterea tarifului rovinietelor se va face doar la mașini de mare tonaj, intrucat s-a impus printr-o directiva europeana inca din data de 01 martie 2014. Aceste lucruri s-au amanat, iar din cauza aceasta exista riscul deschiderii procedurii…

- Ciuca si Buleica au promis conducerii clubului UTA ca vor veni la Arad pentru a se pune – din nou – la masa tratativelor, pentru a se ajunge la un consens in vederea rezilierii contractelor pe cale amiaba. Nici nu se putea altfel, atata timp cat cei doi nu mai aveau asigurata cazarea si masa de catre…

- De asemenea, cei trei dețineau chei de la alte autovehicule din Nadlac, din care urmau sa fure bunuri. „Polițiștii orașului Nadlac cerceteaza trei minori, cu varste intre 8-12 ani, din Nadlac, care, la data de 8 ianuarie, au fost depistați in flagrant in timp ce incercau sa sustraga diferite bunuri…

- Sorin Guler il va inlocui pe Dorel Dume la șefia ABA Crisuri. Membru PSD, Guler este hidrolog de meserie și va ocupa funcția de director general venind din postura de director tehnic pe investiții.

- Vitezomanul, originar din București, a fost inregistrat de aparatul radar in localitatea Sacadat. „Conducatorul auto, care a depasit limita legala de viteza cu peste 50 km/h, a fost sanctionat contraventional cu 9 – 20 puncte amenda si cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioada de 90 de zile."

- Scheau nu va avea deloc o misiune usoara, el trebuind sa faca organizatii in toate cartierele, cu sedii si toate cele de trebuinta la un partid serios. In cursul zilei de vineri, Pistru se va intalni cu cei din cartiere. Aceasta, dupa ce, in prima parte a zilei, are intalnire cu cei din zona Lipova.…

- – reparatii curente la autovehicule(schimburi de ulei, filtre, vulcanizare si echilibrare roti, etc) – Inspectii Tehnice Periodice ( ITP) la toate tipurile de autovehicule. Inchiriaza -autobuze si microbuze dotate corespunzator pentru curse ocazionale si conventii.…

- Potrivit IPJ Alba, accidentul a avut loc din cauza unui șofer care s-a angajat in efectuarea unei depașiri neregulamentare. „Un tanar de 30 de ani, din București, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o depașire intr-o zona unde aceasta manevra este interzisa, imprejurare in…

- Și totuși… …Totuși sunt oameni ca toți ceilalți muritori. Cu toții traim intre naștere și moarte! Nu știm cand…venim și cand…plecam! Ion a venit in Oradea, acum vreo 80 de ani, nu știu in ce zi și a plecat (culmea ironiei soartei!) a doua noapte…

- Mineran (CS Universitatea Arad) a putut alerga și la „Naționalele” de maraton din 2017 unde a sosit tot pe primul loc, ca și in 2016, aradeanul riscand, conform presei de specialitate, sa piarda ambele titluri: unul in favoarea lui Daniel Lupulescu, celalalt in fața lui George Surlea. Interesant…

- In județele Arad, Timiș și Caraș-Severin vor fi rafale de 55… 75 km/h, iar la munte vor depași 80 km/h și – temporar – pe crestele cele mai inalte ale Carpaților Meridionali, 90… 100 km/h. Meteorologii atrag atenția asupra faptului ca in cursul nopții de miercuri spre joi…

- Incepand de la premierea tuturor echipelor cu echipament sportiv si mingi de fotbal, precum si plata arbitrajelor pentru prima parte a actualului sezon, cu Consiliul Judetean, prin Centrul Cultural Judetean, in rol de prim-solist. Sa nu uitam nici de selectionatele juvenile ale AJF, care au beneficiat…