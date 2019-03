Stiri pe aceeasi tema

- Un camion incarcat cu materiale de constructii a fost lovit de un tren InterRegio la o trecere la nivel cu calea ferata de la Liteni. Accidentul a avut loc sambata dimineata, in jurul orei 9.00.La fata locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare grea, una de ...

- Circa 200.000 de persoane din Zimbabwe vor avea nevoie de ajutor alimentar de urgenta in urmatoarele trei luni dupa ce districtul in care locuiau a fost lovit de ciclonul Idai, a declarat joi la Geneva, purtatorul de cuvant al Programului Alimentar Mondial, Herve Verhoosel, relateaza Reuters. "Se pare…

- Ciclonului tropical Idai, care s-a abatut la mijlocul acestei luni asupra sudului Africii, a facut deja 350 de victime. Vantul puternic si ploile torentiale au ruinat regiuni intregi din Mozambic, Zimbabwe si Malawi. Cea mai grava situatie este in Mozambic.

- Decizie șocanta in cazul lui Marius Negoița, șoferul resposnabil pentru carnagiul de la Ramnicu Sarat, din 2016. Dupa ce a omorat cinci oameni, a fost lasat in libertate dupa doar doi ani de inchisoare.

- Doua persoane au fost ucise, iar alte 18 ranite in ciocniri intre militari si locuitori ai localitatii Santa Elena de Uairen, in sud-estul Venezuelei, in apropiere de frontiera cu Brazilia, a anuntat sambata un medic, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Citește și: Traian Basescu,…

- Agentia de presa precizeaza ca 15 mineri au murit pe loc si alti cinci au murit din cauza ranilor. Starea sanatatii celor 30 de raniti era stabila, potrivit agentiei. Accidentul a avut loc sambata, in Mongolia Inferioara, in regiunea Xilingol. China Noua nu ofera alte detalii…

- Jihadistul francez Fabien Clain, cunoscut drept 'vocea' care a revendicat in numele Statului Islamic (SI) atentatele din 13 noiembrie 2015 de la Paris, a fost ucis in Siria, transmite AFP, citand surse de securitate...