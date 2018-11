Au stat ore la coada sa prinda abonamente la Bodyshape de Black Friday La ora 12 noaptea au fost activate promotiile salii de fitness, iar doar primii zece au putut cumpara un abonament pe un an, in valoare de 1125 euro, si primeau gratuit inca un an de abonament, ori puteau oferi un abonament gratuit unui prieten in primul an. Apoi, urmatorii la rand au prins discountul de 25% la abonamentele disponibile. “La ora 3 dimineata majoritatea abonamentelor erau deja epuizate. Sunt peste masura de uimita si coplesita de cele intamplate. Bodyshape este concept care a schimbat in bine vietile a mii de…