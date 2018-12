Au sesizat CCR pe OUG privind Sectia de investigare a magistratilor

Stiri pe aceeasi tema

- PNL si USR au sesizat marti Curtea Constitutionala in privinta proiectului de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 90/2018 referitoare la infiintarea Sectiei de investigare a magistratilor, au anuntat deputatii Ioan Cupsa si Stelian Ion. "PNL, impreuna cu USR, astazi, am sesizat CCR pentru…

- "Despre secția de investigare a magistraților. Incet-incet, incepem sa ințelegem de ce a fost și este in continuare atata presiune pe aceasta secție sa nu funcționeze. Sunt multe motive care au aparut pana acum, dar in cazul nostru este vorba despre faptul ca aceasta secție pana acum era sub controlul…

- Sectia nou infiintata in Parchetul General, care va cerceta procurorii si judecatorii, a devenit, de ieri, functionala. Cei 15 magistrati care au primit avizul CSM, printre care se numara si Adina Florea, propunerea ministrului Toader la sefia DNA, au trecut la treaba. Si chiar au ce face! Au deja…

- Cei opt candidati care aspira la o functie in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie s-au prezentat sau urmeaza sa se prezinte, vineri, la Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a sustine interviul in fata comisiei. Audierile au inceput la ora 10 si se estimeaza ca se vor…

- Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta pentru operationalizarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, a anuntat ministrul justitiei. Tudorel Toader. Ministrul a precizat ca dosarele de la DNA in care sunt investigati magistrati se vor muta la Ministerul Public. Tudorel Toader…

- Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanța de urgența pentru operaționalizarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, a anunțat ministrul Justiției. Tudorel Toader a precizat ca dosarele de la DNA in care sunt investigați magistrați se vor muta la Ministerul Public. "Guvernul a…

- Referendumul pentru redefinirea familiei va avea loc in 6 și 7 octombrie. Secțiile de votare se deschid la ora 7 și se inchid la ora 21, in fiecare dintre cele doua zile. In județul Timiș sunt 597 de secții de secții de votare și 624.444 de cetațeni cu drept de vot. Fața de precedentele alegeri…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a discutat, miercuri, cu reprezentantii Comisiei din cadrul MCV, despre infiintarea sectiei pentru anchetarea magistratilor si modificarile aduse codurilor penale, dar si protocoalele de cooperare incheiate cu SRI.